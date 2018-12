Andrézieux / OM et Olympique Strasbourg / AS Saint-Etienne se joueront le 6 janvier

Fin des rebondissements dans la programmation des 32e de finale de la Coupe de France. Les petits recevront les grands. Andrézieux / OM et Olympique Strasbourg / AS Saint-Etienne se joueront le dimanche 6 janvier.

Saint-Étienne, France

C'est désormais officiel. Fin des rebondissements dans la programmation des 32e de finale de la Coupe de France, avec une première victoire pour les petits qui pourront recevoir les grands. Andrézieux / OM et Olympique Strasbourg / AS Saint-Etienne se joueront le dimanche 6 janvier. Andrézieux / OM à 14h15, et Olympique Strasbourg / AS Saint-Etienne à 17h15.

Au départ, Andrézieux devait recevoir l'OM à Geoffroy Guichard, et l'Olympique Strasbourg l'ASSE au stade Emile-Stahl de l'association sportive Pierrots Vauban de Strasbourg. Sauf que les exigences en terme de sécurité pour accueillir les supporters stéphanois et marseillais coutent chers. Finalement un accord a été trouvé pour que l'Olympique Strasbourg reçoive les Verts à la Meinau.

Il a aussi été évoqué de jouer les deux matchs le même weekend à Geoffroy Guichard.

🏆 Olympique Strasbourg - #ASSE se jouera à la Meinau !



📅 Après avoir pris en compte les contraintes des clubs concernés, la @FFF a décidé de programmer ce 32e de finale de @CoupedeFrance le dimanche 6 janvier à 17h15 à la Meinau. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 21, 2018

Décidément, les deux matches ont été très difficiles à fixer. Mais c'est fait. Les petits clubs dont le Petit Poucet, l'Olympique Strasbourg qui évolue en Régional 2, recevront les grands. Une excellente nouvelle pour le président de l'ASF Christophe Pereira. Car, même si la billetterie d'Andrézieux / OM n'est pas encore ouverte, le club de National 2 a déjà vendu près de 300 places à des partenaires.

🎉CLAP DE FIN 🎉

C'est officiel !!! L'ASF Andrézieux-Bouthéon recevra l'@OM_Officiel au stade Geoffroy Guichard !!!

🎟 Modalités billetterie à venir pic.twitter.com/uJ059i51dI — ASF Andrézieux Bth (@asfandrezieux) December 21, 2018

