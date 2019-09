Finalement le Nantais Valentin Rongier ne signe pas à l'OM

Alors qu'il était déjà à Marseille pour passer la visite médicale, le milieu de terrain de Nantes Valentin Rongier a pu rentrer chez lui. Son club et l'OM n'ont pas réussi à s'entendre. L'OM a refusé jusqu'au dernier moment de mettre 20 millions sur la table.

Marseille, France

C'est donc encore une histoire de gros sous qui se termine en queue de poisson...et dont l'OM aurait pu se passer mais une nouvelle fois le club cette saison se fait remarquer et semble se ridiculiser. Valentin Rongier, le milieu de terrain de Nantes ne sera donc pas olympien cette saison. Les négociations entre son club et l'OM n'ont pas abouti ce lundi soir...tard. C'est à 23h50 à dix minutes de la fin du mercato que la situation a tourné au fiasco.

L'OM a fait un dernier effort, proposant, 5 millions d'euros sur une éventuelle plus-value à la revente. Cinq millions qui s'ajoutent aux près de 15 millions d'euros du transfert.. Ce qui aurait fait un chèque global d'une vingtaine de millions d'euros pour Nantes. Une belle somme pour un joueur de 24 ans au potentiel intéressant certes, mais qui ne s'est pas encore frotté au très haut niveau. Mais Nantes a dit non à cette dernière proposition marseillaise, désirant encore plus.

Minuit est arrivé et la frustration et la colère des supporters de l'OM avec. Incapable de bien négocier ce dossier dont on parle depuis plusieurs mois, la direction va de nouveau être pointée du doigt par les virages du Vélodrome.

Le mercato est terminé est l'OM n'aura donc recruté que deux joueurs le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez et le buteur argentin Dario Bénédetto.