Flightcaenmunity : quand la passion du SM Caen rejoint celle de l'aviation

Nous vous proposons cette saison à la mi-temps des rencontres du SM Caen le portrait de supporters caennais. Le numéro 2 est consacré au compte "Flightcaenmunity" lancé par Paul et son frère jumeau Grégoire. Sa particularité? Il associe leur deux passions : le SM Caen et les avions.

Caen, France

Paul et Grégoire ont 22 ans et sont jumeaux. Ils habitent à proximité du Stade D'Ornano et se rendent dès qu'ils le peuvent à l'aéroport de Carpiquet voir le ballet des avions. Ils ont mêlé leur deux passions, le SM Caen et les avions via leur compte Twitter "Flightaenmunity."

En début de saison, Flightcaenmunity a fait le buzz en annonçant qu'il ferait atterrir un avion à d'Ornano si la barre des 7000 abonnés était franchie par le club de football normand.

"C'est venu un matin en me levant, j'ai eu l'idée comme ça, explique Grégoire. Je me suis dit qu'on allait faire un tweet pas comme d'habitude. On va faire un petit défi. On était à l'époque à 6000 abonnés. Parce que notre première passion, c'est le Stade Malherbe et on veut du monde au stade. C'est ce que l'on a essayé de faire par ce tweet.

Entre nous ce n'est pas possible, on a vu toute les autorités, le Maire."

"Ils ont tous refusé poursuit son frère Paul. On a eu que des refus mais on va quand même faire quelque chose. Ce sera une surprise."

Ecoutez leur histoire et leur passion du SM Caen lors de la mi-temps du match entre le SM Caen et Le Havre ce vendredi.