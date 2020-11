Florent Mollet (Montpellier) : "Pas de concurrence négative avec Téji Savanier"

Titulaire quatre fois et auteur d'un but en huit apparitions, cette saison, Florent Mollet s'est exprimé avant le déplacement à Bordeaux, ce samedi : la première victoire à l'extérieur, son temps de jeu, sa relation avec Téji Savanier, son caractère ou encore sa contamination à la covid-19.

A 28 ans, Florent Mollet dispute sa troisième saison avec le MHSC. Toujours important au sein de l'effectif héraultais, le milieu de terrain n'a pas toujours débuté les matchs, sur ce début de saison, en raison d'une suspension mais aussi des bonnes prestations de Téji Savanier au poste de meneur de jeu, notamment à domicile.

De nouveau dans le onze de départ, à Saint-Etienne, l'ancien messin a participé à la première victoire de son équipe à l'extérieur depuis plus de neuf mois. Après ce succès et avant le déplacement à Bordeaux, ce samedi (17h), à l'occasion de la dixième journée de Ligue 1, Florent Mollet s'est longuement exprimé en conférence de presse. Et si l'on aime sa qualité technique sur le terrain, on aime aussi sa franchise en dehors.

Une victoire à l'extérieur, enfin !

Normal qu'il y ait eu des critiques par rapport à nos défaites à l'extérieur. On sait que sur une saison, on doit aller prendre des points à l'extérieur. C'était pas le cas. On a mal fait le job. Cette victoire à Saint-Etienne peut servir de déclic, nous permettre de sentir qu'on a les capacités pour le refaire. A nous d'être complet sur les 90 minutes. Il faut continuer comme ça, s'appuyer sur le match de la semaine dernière.

La mise au point dans le vestiaire

Il y a eu des discussions, c'était nécessaire pour ressouder le collectif. Quand on traverse une série négative, il faut savoir se dire les choses et s'écouter. Cela nous a fait du bien, il y a eu une prise conscience. On s'est dit qu'on n'avait plus le droit à l'erreur. On s'est remis dans le droit chemin. Maintenant, le plus dur, c'est d'être régulier. Pas que sur un match comme la semaine dernière.

Des "remplaçants" qui répondent présents

Dans l'effectif, des joueurs ont beaucoup moins de temps de jeu que d'autres. Mais on sent qu'ils sont déterminés à gagner leur place. Un joueur comme Keagan, cela lui a fait du bien (titulaire à Saint-Etienne) et à nous aussi, car c'est un vrai joueur de foot. Dans une équipe, il y a des statuts, mais tout le monde se bat pour avoir sa place le weekend. On a besoin de tout le monde pour faire une grosse saison.

L'apport de Stephy Mavididi

Il nous apporte sur les ballons en profondeur, il va très vite. Même si on lui met un peu long, on sait qu'il peut la récupérer. Il nous offre des espaces au milieu. Avec ce système (4-3-3), on a plus de solutions de relance, ça soulage aussi les défenseurs. Nous, on aime bien ce système, mais il faut le travailler pour être encore plus performants. Stephy, en tous cas, nous apporte beaucoup de profondeur et on sent chez lui cette fibre du buteur, il peut mettre des buts importants. A Monaco et Saint-Etienne, il a fait la différence et va nous faire un grand bien.

Florent Mollet reste un élément essentiel et décisif du milieu héraultais © AFP - Philippe Desmazes

Le rôle défensif des attaquants

Nos premiers défenseurs sont nos attaquants : Andy, Gaëtan et Stéphy le font très bien. Tout le monde a envie de faire les efforts. C'est vachement important, ça soulage tout le monde. Si on peut récupérer les ballons le plus haut possible, ça nous permet d'être encore plus dangereux sur le plan offensif. C'est la tactique qu'on met en place, récupérer haut pour se créer des occasions. Il y a eu un gros travail fourni par toute l'équipe. Andy et Gaëtan sont des chiens, ont le sait. Et on a besoin de ça pour être encore plus dangereux.

Téji Savanier en meneur de jeu

J'ai pris un rouge à Rennes, sévère mais justifié. Après, Téji a joué dans ma position. Mais en toute objectivité, il a fait un gros début de saison. J'ai rien à dire. Il faut savoir accepter les choses et les choix du coach. Je pense qu'on peut très bien évolué ensemble, sur le terrain (...) Je l'ai vécu de façon positive, je me suis dit qu'à chaque entrée, je devais apporter un plus. Il n'y a pas de concurrence négative avec Téji, il n'y en a jamais eu. C'est quelqu'un d'extraordinaire, dans le vestiaire. Il met son égo de côté quand il faut, moi aussi. On ne s'est jamais pris le bec. Ca, ce sont les faits. On aime jouer ensemble. Il a joué à mon poste, donc il y a une petite concurrence. Mais elle est saine, et c'est ce qui nous fera aller le plus loin possible cette saison.

Changement de statut ?

Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Il faut toujours se remettre en question. Ce n'est pas que la faute des autres. J'ai aussi ma part de responsabilité, même si mon début de saison a été tronqué par le covid. Il faut accepter les choix du coach, se remettre en question individuellement. Je bosse tous les jours pour être sur le terrain. Sur cette période, ça se passe plutôt bien. Après, c'est sûr que c'est un peu compliqué quand on rentre chez soi, se dire qu'on a moins de temps de jeu. Mais quand j'arrive dans le vestiaire, je veux être un bon coéquipier.

Un gros caractère

Dans ce métier, il faut un gros caractère, sinon on ne passe pas. J'ai toujours eu en moi ce petit truc qui me permet de me remettre en question et de faire encore plus pour montrer aux gens que des fois, il y a une part d'injustice. Si je n'avais pas ce caractère, cela ne m'aurait pas permis de franchir les étapes. Je le garde en moi, mais j'essaie, sur certaines phases, de le moduler. Il ne faut pas que ce caractère devienne négatif.

Florent Mollet assure que la concurrence est saine avec Téji Savanier © AFP - Sylvain Thomas

Sa contamination à la covid-19

Je me suis arrêté une semaine, c'est donc une semaine de moins par rapport aux autres. On garde aussi quelques séquelles, entre guillemets, car certains le vivent plus mal que nous, donc on est chanceux par rapport à ça. Il y a quand même eu beaucoup de morts. Mais je pense qu'au niveau du souffle, du rythme, ça a été compliqué. On prend un petit coup au niveau de l'organisme. Cependant, je l'ai eu au bon moment et j'ai bien travaillé à côté pour revenir en forme.

Le mercato estival

Moi, je n'ai jamais fait part de quoique ce soit. Quand il n'y a rien, il faut fermer sa bouche et se réfugier dans le travail. Il y a eu des rumeurs, parce qu'il y a pu avoir des clubs intéressés, mais je n'ai jamais rien eu sur la table, le président vous le dira. Je fais entièrement partie de l'équipe et je n'ai pas envie de départ. Mes performances me permettront peut-être un jour d'aller plus haut, mais pour l'instant je suis bien ici. On a un bon groupe, on a un objectif commun : faire encore mieux que les années précédentes et décrocher une coupe d'Europe.

L'équipe du MHSC

Le meilleur groupe dans lequel j'ai évolué, à tous points de vue : mentalité, jeu sur le terrain, vie de groupe. Même si on traverse des périodes compliquées, on a une rigueur dans le groupe, notamment de la part des anciens. Tout le monde tire dans le même sens. Quand on a quelque chose à dire, ça reste dans le respect. Il n'y a pas de mot plu haut que l'autre, pas d'insulte. On a un groupe sain. Et c'est la période de ma vie où je suis le mieux.