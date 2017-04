SM Caen - Florian Le Joncour : "J'espère que mon année à Avranches m'aura servi à atteindre un palier"

Prêté cette saison par le SM Caen, Florian Le Joncour vit sous le maillot d'Avranches une saison bien remplie avec une épopée en Coupe de France et la lutte pour le maintien en National. Le défenseur caennais, après avoir retrouvé du temps de jeu, espère avoir suffisamment progressé.

Les joueurs d'Avranches ont dû rapidement digérer leur quart de finale de Coupe de France face au PSG (0-4) pour replonger dans la course au maintien en National. "La transition est toujours compliquée surtout sur le contexte, explique Florian Le Joncour. On passe d'un quart de finale devant 22.000 personnes contre le Paris Saint Germain à un match de national même si c'est contre le leader Quevilly Rouen Métropole (0-1). C'était un match important mais avec peut-être 500 spectateurs. Le début de match a été assez compliqué mais on se replonge vite là-dedans et c'est vite oublié."

Le grand défenseur avranchinais (1m94) a fêté ses 22 ans le 3 février dernier. Il est prêté cette saison par le SM Caen qui l'avait recruté en 2015. Il n'a pas encore joué un match de Ligue 1 avec les pros caennais.

"C'était inévitable de passer par là, concède Florian Le Joncour : prendre du temps de jeu, enchaîner les matchs - en plus c'était parfait avec cette petite épopée en Coupe de France - se ressentir important dans une équipe et avoir sa place. Ce sont des moments par où il faut passer, où on apprend beaucoup. C'était indispensable."

Sa saison ne sera vraiment réussie que si Avranches se maintient. Il lui restera ensuite un an de contrat avec le SM Caen. Il espère pouvoir réintégrer le club normand et se battre pour une place en défense. "

J'ai eu peu de discussions avec eux directement. Après, j'ai su qu'ils sont venus très souvent me voir jouer que ce soit à Avranches ou à l'extérieur donc je sais qu'il y a eu un suivi. Je trouve que mon année m'a déjà servi à quelque chose. Après est-ce que ce sera suffisant? Je l'espère. S'ils ne le trouvent pas et bien on trouvera certainement une autre solution. Des discussions qu'on a eu l'année dernière, il ne manquait pas grand chose pour atteindre ce pallier donc j'espère que cette année m'aura servi à ça."

