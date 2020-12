Florian Sotoca (RC Lens) : "Montpellier m'a permis d'atteindre l'un de mes rêves"

Florian Sotoca va retrouver deux de ses anciens partenaires, ce samedi, dans son jardin de Bollaert : Vitorino Hilton et Daniel Congré, à l'occasion de la quatorzième journée de Ligue 1, face au MHSC. Deux hommes avec lesquels l'actuel attaquant du RC Lens a joué entre 2014 et 2016, à Montpellier. A cet époque, le natif de Narbonne a en effet défendu les couleurs de la Paillade, où Rolland Courbis l'avait accueilli, en provenance de Béziers. Rapidement replacé sur le côté droit de la défense par l'entraîneur, il n'a cependant jamais pu s'y imposer. Après un nouveau départ et un tremplin à Grenoble, c'est cependant heureux et sans rancoeur que le lensois retrouve son ancien club.

ENTRETIEN : Florian Sotoca avec Bertrand Queneutte

Vous allez affronter Montpelier pour la première fois depuis que vous avez quitté le club il y a quatre ans. De ce fait, l'envie de briller est-elle encore plus forte que d'habitude ?

J'ai toujours envie de briller lors des matches de Ligue 1, mais c'est vrai que rencontrer ce club de Montpellier qui m'a permis de signer mon premier contrat professionnel, c'est un rêve et un réel plaisir pour moi de les retrouver, parce que j'ai vécu deux années formidables. Même si je n'ai pas trop joué, je garde de très bons souvenirs. L'effectif a beaucoup bougé, il ne reste que Vito et Congré, mais il y a encore pas mal de gens dans le staff, donc c'est un réel plaisir de les retrouver. Mais une fois que le coup d'envoi sera donné, il n'y aura plus de copains en face, il n'y aura que le RC Lens qui compte.

La ligue 1, vous l'avez découverte le 27 février 2016 à la Mosson, contre Lille. Une petite minute à l'époque, c'est bien ça ?

Oui, exactement. C'était ma première rentrée en Ligue 1, contre Lille, où le coach Hantz m'avait fait rentrer pour les cinq dernières minutes. C'était un rêve pour moi de devenir professionnel. Montpellier m'a permis m'a permis de l'atteindre parce que je sortais du monde amateur et c'était magnifique pour moi. J'ai vécu deux années fabuleuses où je découvrais le monde professionnel. Et après, c'est vrai que cette année, c'est plus une découverte de la Ligue 1, parce que je suis un joueur cadre de l'effectif du RC Lens. Je joue beaucoup cette année, c'est une situation très différente,

Est ce qu'il y avait un petit goût amer au moment de quitter Montpellier sans vous y être imposé ?

Forcément, en tant que compétiteur, on a beaucoup envie de jouer, de participer à la saison, et c'est vrai que je n'avais pas eu beaucoup ma chance. Pour moi, c'était une très bonne opportunité pour moi de signer à Montpellier. Je n'ai aucun regret sur ce fait là. Ensuite, j'ai voulu signer dans un projet qui me me permettait de jouer. C'est pour ça que j'ai signé à Grenoble, en Nationale 2. Passer du monde professionnel au monde amateur n'était pas un choix facile.Mais voilà, je l'ai assumé avec ma famille et mes représentants. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit regret de ce côté là, de ne pas avoir pu montrer mes qualités au cours de ces deux années à Montpellier.

C'est Rolland Courbis qui vous a donné votre chance à Montpellier?

Oui, c'est exactement ça. J'avais fait un essai de deux semaines en janvier et ça s'était très, très bien passé. Le coach Courbis avait été impressionné par mes séances et du coup, il m'avait permis de signer mon premier contrat professionnel. Je n'avais rien lâché. J'avais tout donné et j'avais eu la récompense à la fin de cette semaine. Et oui, c'est le coach Rolland Courbis qui m'a permis de signer au Montpellier Hérault.

Ensuite, il y a eu un changement d'entraîneur, vous avez connu Frédéric Hantz. Pensez-vous que si Courbis avait été sur le banc, vous auriez davantage joué avec Montpellier?

Pas forcément, puisque le coach est resté quand même en place un moment, et il ne m'avait pas fait jouer. Mais voilà, c'était son choix. Il y avait une équipe qui était en place et qui jouait, qui jouait très bien et qui avait des résultats. C'était difficile pour moi de me faire une place dans l'équipe. J'ai pris ça comme une expérience très enrichissante pour moi. Ça m'a permis de m'endurcir mentalement, physiquement, et ça m'a permis de progresser même si je ne jouais pas. S'entraîner au quotidien avec des joueurs de haut niveau, ça permet de progresser. C'était très bien pour moi.

A Montpellier, il y a quelque chose qui interpelle : on vous faisait jouer défenseur ?

Quand le coach Courbis m'a pris dans son effectif, c'était pour jouer sur un côté et sur un poste offensif. Et après, au fur et à mesure des semaines, il m'a plutôt fait jouer latéral ou piston. Je me souviens de mon premier match en Coupe de la Ligue avec Montpellier. C'était à Lorient. On jouait un 3-5-2 et j'avais joué piston droit. C'est vrai que le coach m'appréciait beaucoup dans cette position. Il m'avait dit que je pouvais avoir un bel avenir à ce poste là. Je n'avais rien dit. Moi, je travaillais beaucoup pour avoir ma place, à l'entraînement. Au fur et à mesure des semaines, il m'avait confirmé à ce poste là. Ensuite, au fil des années, que soit à Grenoble ou au RC Lens, j'ai plutôt évolué sur un poste d'attaquant tout simplement axial. Et ce poste me va très bien depuis trois ou quatre ans, je m'épanouis. C'est vrai que je m'y sens bien. C'est une étape de franchie par rapport à ça et je suis très fier aujourd'hui.

Mais avant, à Grenoble et Béziers, vous étiez pourtant attaquant ?

Oui, je jouais sur des postes offensifs, que ce soit attaquant de pointe ou sur un côté.

Vous avez dû halluciner quand on vous a dit latéral droit, non ?

C'est vrai que au début, ça m'a fait un peu bizarre puisque je n'avais pas l'habitude de jouer à ce poste là. Mais bon, je sortais du monde amateur, je venais de signer mon premier contrat pro. J'étais aux ordres.

Quand le championnat s'est arrêté, la saison dernière, vous veniez de battre Orléans. C'est vous qui aviez marqué sur pénalty (victoire 0-1). C'est cette victoire et ce but qui ont finalement envoyé le club en Ligue 1. Est ce que vous repensez souvent à ce penalty qui a changé la vie du RC Lens, mais a changé la vôtre aussi?

C'est sûr. On me le rappelle souvent, dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Ce penalty restera une image très, très forte. Pour moi, pour le club, parce qu'il attendait ça depuis depuis très longtemps. Mais c'est vrai que sur le coup, quand j'ai tiré le penalty, je me disais juste que c'était un match important et que c'était trois points à prendre. On était troisième et si on gagnait, on passait dans les deux premiers. C'était un match important pour nous, mais on ne savait pas du tout que c'était le dernier match de la saison et que c'était le match de notre vie. Aujourd'hui, on est très, très fier d'avoir pu ramener ce club en Ligue 1, parce qu'il le mérite tellement. Et ses supporters le méritent beaucoup aussi.

Est-ce que chez vous, du fait de profiter tardivement de la Ligue 1, il y a une forme d'insouciance ?

Oui, c'est exactement ça. Je profite tous les jours, au quotidien, de ce qui m'arrive, parce que j'ai signé très tard. J'ai signé professionnel à l'âge de 24 ans. Je n'avais pas trop joué à Montpellier, donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je le prends. Je le prends vraiment à cœur parce que j'ai 30 ans, ce qui est un âge avancé dans le football, même si je me sens encore très jeune dans ma tête. Je sais la chance que j'ai d'être dans un club de première division. J'avais un rêve : devenir professionnel, et ça m'est arrivé. J'essaye de rester au maximum positif et de garder le sourire, comme on dit. On vit une carrière qui est courte, mais qui est extraordinaire.

C'est une force supplémentaire chez les garçons comme vous qui, en plus d'avoir connu le monde amateur, avez connu la vie active dans un autre domaine ?

Exactement ! A l'âge de 22/23 ans, j'étais encore dans mon club formateur à Narbonne et à côté de ça, je travaillais chez mon oncle. J'ai connu la vie active et je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Les gens travaillent de 8 heures à 19 heures. Ils galèrent toute la journée pour leur famille. Et c'est vrai que moi, j'ai connu ça et je sais que ce n'est pas facile au quotidien. C'est pour ça que je relativise beaucoup les choses. Je me dis que j'ai de la chance d'en être là aujourd'hui. J'essaye de transmettre ça aux plus jeunes, de leur dire la chance qu'ils ont d'être là aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde, surtout dans cette période de Covid. On a passé une année très compliquée, les petites entreprises ont beaucoup de difficultés. On pense avant tout à eux. Et ce très bon début de saison nous permet de donner de la joie aux gens qui aiment ce club. Donc si on peut donner le sourire à ces gens là, ça nous fait très plaisir parce c'est ce qu'on a envie de faire.

Il y a quatre ou cinq ans, quand vous étiez à Montpellier, vous avez joué avec Vitorino Hilton. Il avait déjà presque 40 ans. Est ce que vous auriez imaginé pouvoir jouer contre lui aujourd'hui ?

Quand j'étais là, il était toujours en pleine forme, toujours le sourire. Franchement, c'est un capitaine hors pair. Pour l'avoir connu, c'est que du bonheur de l'avoir dans un groupe, parce que c'est quelqu'un qui arrive toujours le premier, qui part toujours le dernier. Il s'entraîne toujours, il est rarement blessé, voire jamais. C'est un exemple pour tous, pour tous les jeunes du monde pro. C'est quelqu'un de très respecté, de très respectable, parce que la carrière qu'il a fait, c'est tout simplement hors norme. Et à 43 ans, il est toujours là et il est encore en forme, même si ces derniers temps, il joue un peu moins. Mais je ne me fais pas de souci pour lui. Je sais qu'il va retrouver sa place et il encadrera les jeunes comme il le faut. Mais c'est vrai que qu'il y a quatre ou cinq ans, il disait : "ça sera peut être ma dernière saison" et finalement, il se retrouve encore dans le groupe de Montpellier. Je lui tire mon chapeau parce que c'est une personne qui le mérite et il a fait une carrière à la hauteur de l'homme.

Le MHSC, comment vous le voyez, aujourd'hui ?

L'équipe a été taillée pour essayer de titiller les plus gros clubs et de jouer l'Europe l'an prochain. On a beaucoup de respect pour cette équipe parce que chaque année, elle est très difficile à jouer et chaque année, elle est dans les sept ou huit premiers. Et cette année encore, ils se sont bien renforcés. C'est un groupe avec des valeurs et un état d'esprit irréprochable depuis depuis quelques années. C'est un club qui travaille très bien, qui a des dirigeants qui sont très posés. C'est un club familial et ils ont toutes les bonnes raisons pour finir dans le haut du tableau. Et en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite, mais je ne leur souhaite pas de gagner ce week end.