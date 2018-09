Ingré, France

Dès l'âge de 3/4ans, Florian Thauvin découvre le foot avec son grand frère. Ses parents racontent qu'il ne lâchait pas son ballon, même à la maison. Ils décident alors de l'inscrire très tôt au Football club Municipal d'Ingré. Florian Thauvin s'en souvient lui aussi. Dans une interview accordée à nos confrères de RMC Sport, il y a quelques années, il parlait de ces premières années de footballeur. " J'ai commencé le foot avant l'âge. Au début, je faisais les entraînements mais pas les matchs en compétition".

A l'époque, Florian Thauvin habite à deux pas du Stade Chevallier d'Ingré. Il passe beaucoup de temps au club et très vite, il est répéré. " Il avait ce petit truc en plus, il était techniquement au dessus du lot" se souvient Hervé Quentin, son entraineur de l'époque, à Ingré. Florian Thauvin lui aussi a gardé de bons souvenirs de cette période. "On était jeune, on s'amusait, on prenait plaisir. Nos parents aussi s'entendaient bien et on passait du temps ensemble".

Florian Thauvin devient pro en 2010

A l'âge de 11 ans, Florian Thauvin quitte son club d'Ingré pour rejoindre le FCO Saint Jean de la Ruelle. Il y restera 2 saisons avant de passer chez les 14 ans de l'USO Foot. Peu de temps après, il intègre le pôle espoir de Châteauroux et à l'âge de 15 ans, le jeune attaquant part finalement pour Grenoble où il signera son premier contrat professionnel en 2010.

Ingré en fête pour son champion du Monde

Après des passages par Bastia et Newvcastle United, Florian Thauvin a rejoint Marseille en 2016. Mais, ce lundi à Ingré, c'est surtout le champion du monde 2018 qui sera célébré. Et même si cet été, en Russie, il n'a joué que 5 minutes avec l'équipe de France, c'est en héros qu'il revient dans la ville où il a passé son enfance.

Programme chargé pour le champion du monde

En accord avec la Mairie, Florian Thauvin a accepté de rencontrer des écoliers, des collégiens et de jeunes licenciés au club de Foot d'Ingré. A 16 heures, l'attaquant sera officiellement reçu au gymnase de la Coudraye où il recevra la médaille de la ville. Son escapade loirétaine se terminera par un bain de foule, à 17H45, sur le stade de Foot engazonné de la plaine de Bel Air.

Le détail de la venue de Florian Thauvin