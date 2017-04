Florian Thauvin après son triplé avec l'OM à Caen : "que du bonheur !"

Il aura été avec Maxime Lopez le grand artisan du succès éclatant de l'Olympique de Marseille à Caen ce dimanche. Florian Thauvin inscrit un triplé en Normandie.

Le poteau l'avait mis en échec il y a tout juste une semaine à Nancy. Cette fois, Florian Thauvin a réussi presque tout ce qu'il a entrepris à Caen.

Merci à tous pour vos messages et vos encouragements 😊 ! Nous sommes l'Olympique de Marseille ! #AllezLOM ⚪️🔵🙏🏼 pic.twitter.com/LYXXgzokRx — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) April 30, 2017

Mdrr attendez j'ai bien vérifié la Thauvin a marqué plus de buts dans le jeu que Lacazette cette saison en Ligue1. — ㅤㅤ (@_gagarskii) April 30, 2017

Alors que Maxime Lopez a signé le premier doublé de sa carrière, Florian Thauvin a lui inscrit un triplé pour l'OM à Caen. pic.twitter.com/P0zYc4fNgf — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 30, 2017

Dès la 2e minute de jeu, sur le premier tir marseillais, il ouvre le score. Un enchaînement contrôle puis reprise de volée. Magnifique.

15 buts et 8 passes

A la 63e minute, et alors que l'OM mène déjà 3-1, Florian Thauvin encore lui fait la différence. Et avec le même sang-froid, le néo-international trompe R. Vercoutre une toute dernière fois dans les .. dernières secondes.

"Je tiens à remercier mes coéquipiers et leurs ballons magnifiques. La passe de Morgan, en plus de son mauvais pied, est incroyable (..) quand vous êtes en confiance, vous pouvez tenter.. ça va au fond. J'en profite, c'est que du bonheur" Florian Thauvin

Un triplé et une passe dé' pour un @FlorianThauvin en feu avec l'@OM_Officiel cet après-midi! 🔥🔥 #FiersdetreBleus 🇫🇷 pic.twitter.com/3GzApC4v6Z — Equipe de France (@equipedefrance) April 30, 2017

" Gneugneu pourquoi Thauvin est en EDF ?? "

Il vous a répondu en 4 minutes avec une reprise de volée et une passe décisive. Quel homme. — Arrowgance 🔵⚪️ (@Arrowgance_) April 30, 2017

Thauvin demain il aura 9 dans @lequipe j'espère — Thomas 🌀 (@omisapro) April 30, 2017

A ce bilan, à Caen, s'ajoute aussi une passe décisive pour Maxime Lopez. Avec ce match plein, Florian Thauvin affiche des statistiques qui confirment sa très belle saison et sa régularité au plus haut niveau. 5e buteur du championnat, il grimpe aussi à la 3e place des passeurs à égalité avec Bernardo Silva (AS Monaco) et Ryad Boudebouz (Montpellier)

"C'est une fierté. Je suis très content. J'avais des objectifs en début de saison, je suis en train de les remplir. Il reste 3 matchs, je vais essayer d'en profiter pour essayer d'enfoncer un peu plus le clou" Florian Thauvin

L'OM reste 6e mais revient à 1 point de Bordeaux, tenu en échec (0-0) à Dijon. Marseille l'OGC Nice dimanche prochain.