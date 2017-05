Florian Thauvin en mode Oscar Wilde avec l’Olympique de Marseille

Viser la lune ? C’est, en substance, devenu le leitmotiv de Florian Thauvin. L’attaquant de l’OM ne se fixe aucune limite. Pour approcher du meilleur.

Florian Thauvin a clairement franchi un palier cette saison avec l’Olympique de Marseille. Et son intégration au groupe France il y a quelques semaines l’a conforté dans une certitude : pour y retourner, il doit rester aussi régulier et décisif que ces derniers mois. A Caen dimanche, l’attaquant a réussi presque tout ce qu’il a tenté. Et son triplé, le premier de sa carrière, met en lumière un bilan chiffré qui mérite d’être souligné.

15 buts. C'est de très loin son record en Ligue 1. Beaucoup mieux qu'avec Bastia (10) en 2012/13 par exemple. Et autant que.. le total de ses deux premières saisons avec l'OM, avant son exil d'un an à Newcastle.

Mais F. Thauvin est aussi l’auteur de 8 passes décisives ; ce qui le classe sur la 3e marche du podium des passeurs avec le monégasque Bernardo Silva et le Montpelliérain R. Boudebouz.

« Il faut se fixer des objectifs toujours très haut. Comme ça si vous ne les atteignez pas, vous êtes juste en dessous » F. Thauvin

Alors quel horizon, quel objectif ? Pour l’instant, il garde ça pour lui : « je vous dirai en fin de saison ». Mais une évidence : avec un brin de réussite, il pourrait aussi passer la barre des 10 passes décisives. Plus de 10 passes et plus de 10 buts dans la saison ? De quoi faire rêver pas mal de joueurs de Ligue 1.