Florian Thauvin espère que l'affaire Patrice Evra ne va pas "venir hanter le Vélodrome" lors de OM / Caen

L'OM est sous tension, et pourtant Marseille ne peut pas manquer son rendez-vous face à Caen ce dimanche après-midi, 3 jours seulement après ce qu'on appelle maintenant "l"affaire Patrice Evra"

Patrice Evra ne sera pas sur le terrain ce dimanche, au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille reçoit le Stade Malherbe de Caen et, sans grande surprise, le défenseur international est mis à pied. La décision de la direction du club est tombée vendredi, quelques heures seulement après le retour du Portugal des hommes de Rudi Garcia (battus 1-0 à Guimaraes jeudi en Europa League)

La carrière de Patrice Evra est certainement terminée. Tout au moins à l'OM. Il est en effet difficile de l'imaginer à nouveau porter le maillot ciel et blanc après son agression, son coup de pied sur un supporter de l'OM à Guimaraes.

"Je n'aime pas porter de jugement, sur qui que ce soit, ni sur ce qu'il est passé (...) J'ai déjà été pris pour cible par les supporters ; c'est difficile à vivre et pas simple à gérer (..) C'est dommage parce que l'OM et ses supporters c'est quelque chose de fort (..) je respecte énormément Pat' (Evra), c'est quelqu'un que j'aime, qui est très important dans le vestiaire et qui m'a à titre personnel beaucoup apporté" Florian Thauvin

Mais l'OM enchaîne. Et doit tourner la page. Retrouver vite de la sérénité aussi. Les hommes de Rudi Garcia retrouvent justement leur public, ce dimanche, avec la réception de Caen en championnat.

"Si j'ai un mot à vous dire sur l'état d'esprit du groupe après ce match et cet incident, c'est la tristesse. On a besoin, je repète on a besoin de nos supporters. Il faut tous qu'on aille dans le même sens. Quand c'est un peu plus compliqué, on doit tous se serrer les coudes" Florian Thauvin