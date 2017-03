Florian Thauvin et l'Equipe de France de football : "Si le moment vient, je serai le plus heureux'

Florian Thauvin vient de signer, face à Angers, ses 9e et 10e buts de la saison en Ligue 1. L'attaquant marseillais réussit une année pleine. De quoi voir bientôt la vie en .. bleu ?

Il n'en a certainement jamais été si proche : auteur d'une saison pleine avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin rêve maintenant de franchir un nouveau palier. Ce vendredi encore, son doublé face à Angers est décisif et offre un nouveau succès à l'OM. L'ancien Bastiais ouvre le score dès la 9e minute (passe de D. Payet, sur coup franc), avant d'inscrire le but du 3-0 (passe de Morgan Sanson) à la 77e.

Alors, l'Equipe de France : déjà dans ses cordes ? Florian Thauvin ne veut pas s'emballer mais reconnaît que c'est clairement un objectif.

"Il faut travailler, ça passera par de bonnes performances avec le club. Je suis très heureux, je fais le maximum. Et puis pourquoi pas ? Il ne faut pas faire de fixation sur ça; Si c'est le moment venu un jour, je serai le plus heureux" Florian Thauvin

L'Equipe de France joue à la fin du mois (28 mars) contre l'Espagne, en amical au Stade de France.

On continue notre chemin ! On lache pas notre objectif ! Merci à toute la team, au public du Vél pour cette belle ovation et à vs ts ! ⚪🔵💙 pic.twitter.com/LYoApqCChP