Florian Thauvin (OM) : " Il ne faut pas se voiler la face, on n'a pas le niveau pour être dans le Top 3"

Deux défaites de rang. Certes face à Monaco et Lyon. Mais avec sept buts encaissés. L'Olympique de Marseille est renvoyé en ce moment à ses chères études.

Il a pris une nouvelle dimension cette saison avec l'Olympique de Marseille, et il a la carrure pour en devenir un porte-drapeau et un leader : Florian Thauvin a clairement remis les pendules à l'heure sur les ambitions de son équipe, après la défaite à Lyon (3 buts à 1) ce dimanche.

L'OM relégué à 15 points du podium

Pour nuancer le mois de janvier de l'OM, il convient de souligner que le calendrier n'a pas épargné les hommes de Rudi Garcia et cette équipe au tout début du chantier de sa reconstruction et de sa reconquête. Monaco a confirmé ses ambitions au Vélodrome (victoire 4-1) et l'OM vient de se faire voler dans les plumes par l'Olympique Lyonnais, une équipe rodée ces dernières saisons à la Ligue des Champions.

"Il ne faut pas se voiler la face. On a joué des équipes du Top 3. On a pris 4-1 et 3-1. On ne compte pas faire partie de ces équipes, parce qu'on n'a pas le niveau pour etre dans le Top 3. Maintenant il faut dire la vérité" Florian Thauvin

L'OM accuse maintenant sept longueurs de retard sur son dernier bourreau, Lyon qui en plus a toujours un match en retard. Mais il en reste, du temps, d'ici la fin de saison.Et Marseille compte bien rebondir dès vendredi, avec la réception de Montpellier (20h45) au Vélodrome.