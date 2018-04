Après le succès à Troyes ce dimanche, Florian Thauvin rayonnait comme rarement. Encore auteur d'un but décisif, l'attaquant de l'OM savoure pleinement son retour de blessure.

Marseille, France

Il ne se défile jamais devant les micros ; parfois il semble un peu plus calculateur dans ses déclarations. Mais cette fois à Troyes, Florian Thauvin a dégagé une fraîcheur qui traduit bien à quel point l'attaquant se sent bien dans sa peau avec l'OM.

17 buts en L1

A Troyes encore ce dimanche, il inscrit le but de la victoire dans les 5 dernières minutes (succès 3-2). Mais il avait aussi déjà inscrit le 3e but face à Leipzig (5-2) lors du quart de finale d'Europa League 3 jours plus tôt, alors qu'il revenait tout juste de blessure.

"Je suis heureux. Ce n'est pas de l'euphorie. Je suis vraiment très heureux. Déjà, pour être honnête quand vous êtes absent des terrains pendant 3 semaines 1 mois, ça manque. Même si j'ai eu de la chance, ça n'a pas été une grosse blessure, ça a été relativement court mais ça m'a manqué. Je suis content de revenir, d'être décisif" Florian Thauvin

C’est hallucinant Thauvin… il se blesse, est titularisé d’entrée deux fois, est décisif 2 fois… — Quaresma Grosskreutz (@Suuper_Pipoo1) April 15, 2018

En Ligue 1, il porte désormais son total à 17 buts et 10 passes. Rien qu'en championnat donc... preuve qu'il est reparti sur la même lancée, et que sa blessure est déjà complètement oubliée.

"Il se passe des scénarios improbables, des scénarios magnifiques. On vit des choses incroyables cette saison.Et je sais comment ça se passe dans la vie et dans le sport. Donc je profite de ces moments" Florian Thauvin

Reste devant lui 3 objectifs dans les prochaines semaines : Raccrocher le wagon du podium en Ligue 1, aller encore plus loin et pourquoi pas jusqu'en finale en Europa League (l'OM affronte Salzbourg en demi-finale) et bien sûr figurer dans la liste de Didier Deschamps le 15 mai, la sélection pour la Coupe du Monde cet été en Russie.

J’entends souvent que pour la Coupe du monde, ce serait Payet ou Thauvin. Mais pourquoi pas Payet ET Thauvin? Les deux le méritent tout autant. #equipedefrance#ESTACOM#VAR — Geoffroy Garétier (@ggaretier) April 15, 2018