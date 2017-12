Florian Thauvin le sait : la saison est loin d'être finie, après cette 18e journée de Ligue 1. Et l'OM aura bien le temps de rattraper ces 3 points perdus à Lyon. Mais l'attaquant marseillais semblait frustré comme rarement après la rencontre

"On est déçu, on est écœuré. L'erreur de Steve, ça ne sert à rien de revenir dessus : il nous a déjà sauvé pas mal de points depuis le début de saison. Ce qui est plus dérangeant, c'est le 2e but où il sont 2 au 2e poteau. Et on a eu pas mal d'occasions ; ça ça me fait ch..." Florian Thauvin