Ingré, France

Il avait dit qu'il viendrait, il sera là ! Le champion du monde Florian Thauvin viendra le lundi 10 septembre fêter son titre remporté cet été en Russie. Le joueur de l'Olympique de Marseille passera une bonne partie de l'après-midi auprès des jeunes du club, des habitants et des élus. L'attaquant a débuté la pratique du football au Football Club Municipal d’Ingré.

Un bon programme bien chargé

Florian Thauvin a accepté de passer plusieurs heures dans la commune de 9000 habitants dans l'agglomération orléanaise où il a appris son métier de footballeur. Dans l’après-midi, il ira à la rencontre des élèves des écoles élémentaires et des élèves du collège, ainsi que des joueurs du Football Club Municipal mais aussi de tous les habitants au stade de football engazonné "Bel Air", plaine de Bel Air. "En tout, Florian Thauvin va aller à la rencontre de 2.000 enfants," assure le maire Christian Dumas. Un accueil officiel lui sera rendu également au gymnase de la Coudraye.

- 14h : accueil mairie, puis visite des écoles et du collège

- 16h : gymnase officiel de la Coudraye

- 17h45 : bain de foule au stade "Bel Air"

"Une fierté pour les Ingréens"

Quelques enfants du club s'étaient rendus à l'Elysée au mois de juillet pour la réception avec les 22 champions du monde. C'est le président du club d'Ingré, Stéphane Chambrin qui les avait accompagné, "un super souvenir," se rappelle-t-il, "on s'était préparé à la hâte, on était une dizaine et c'était un vrai moment d'émotion." C'est en tous les cas "une belle journée qui s'annonce" savoure Stéphane Chambrin. "C'est un grand honneur de recevoir un champion du monde. Ce sera un moment de partage autour du football. Florian est un modèle. Savoir qu'un champion du monde a évolué dans les jeunes rangs d'Ingré, c'est une motivation supplémentaire pour tous ces jeunes qui vont le rencontrer. On va pouvoir l'approcher, lui parler, faire des selfies avec lui et les enfants. Ce sera vraiment un moment extraordinaire."

Il est très sincère et c'est un garçon très courtois, très humble. C'est un grand sportif. On a de la chance qu'il vienne - Stéphane Chambrin, président du club d'Ingré

Avant sa venue dans le Loiret, Florian Thauvin disputera deux rencontres avec l'équipe de France. Il fait partie de la liste des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps pour affronter l'Allemagne et les Pays-Bas les 6 et 9 septembre prochains.