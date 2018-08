Après plus d'une décennie sur le maillot du club de la capitale, Fly Emirates ne sera plus le sponsor principal du Paris Saint-Germain à partir du 1er juillet 2019.

Fly Emirates ne sera plus le sponsor maillot du Paris Saint-Germain à partir du 1er juillet 2019 selon L'Equipe. La compagnie aérienne de Dubaï était présente sur le maillot du club de la capitale depuis 2005 et avait succédé à Thomson. Le sponsor principal du PSG versait 25 à 30 M€ par an au club francilien ces dernières saisons.

Emirates n'a pas souhaité répondre favorablement aux demandes des dirigeants parisiens. Le président, Nasser Al-Khelaïfi, souhaitait en effet 80 M€ annuels, pour pallier aux exigences du fair-play financier.

Les responsables marketing du PSG se seraient d'ores et déjà lancés sur de nouvelles pistes. Les plus sérieuses mèneraient à des opportunités en Asie, avec des partenaires potentiels basés dans l'assurance ou l'électronique, des domaines encore inexploités par le Paris Saint-Germain.

Un nouveau directeur sponsoring

Le PSG a officialisé, ce mardi l'arrivée d'un directeur sponsoring : Marc Armstrong. Ancien membre de la direction de la NBA, il aura pour mission d'attirer de nouveaux partenaires de poids cette saison.

Le club parisien, qui a dépensé 400 millions d'euros pour recruter Neymar et Kylian Mbappé l'été dernier, doit absolument trouver de nouvelles ressources financières afin de rentrer dans le cadre du fair-play financier imposé par l'UEFA.

Le rôle de Marc Armstrong sera crucial pour le PSG, encore loin des plus grands clubs européens en matière de sponsoring. Selon les estimations de la presse, les principaux contrats du club avec l'équipementier Nike et la compagnie aérienne Fly Emirates lui rapportent environ 40 millions d'euros par an.