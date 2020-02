Wesley Fofana et l'AS Saint-Etienne rêvent désormais de "soulever la Coupe de France"

Saint-Étienne, France

Wesley Fofana est pour l'instant très rare dans les médias. Mais jeudi soir, à Nancy, dans la joie d'une qualification face à Epinal (2-1), le jeune défenseur des Verts (19 ans) a gentiment accepté de s'arrêter au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire.

Il est revenu sur cette qualification pour les demi-finales de la Coupe de France face à Rennes, tenant du titre, dans quinze jours dans le Chaudron, après avoir battu difficilement le SAS Epinal qui évolue en National 2 (4e division).

Une Coupe et un bon bol d'air

"On savait que ça allait être un combat, clairement, qu'ils allaient nous faire zéro cadeau. On savait qu'ils allaient venir nous chercher. Il y a eu beaucoup de duels. On savait qu'ils allaient être hargneux. Mais on a répondu présents et on est qualifiés."

En coupe, c'est différent du championnat. On ne calcule pas. On joue à fond.

"Cette coupe nous fait du bien, comparé au championnat ou ça ne se passe pas très bien. En coupe, on ne calcule pas. On joue à fond. Désormais, on veut continuer notre parcours jusqu'au Stade de France, et essayer de soulever la coupe."

Rennes est une bonne équipe mais ce sera chez nous, avec nos supporters.

"Rennes est une bonne équipe, tenante du titre. Mais la demi-finale va se jouer chez nous, dans le Chaudron. On aura nos supporters avec nous. Ce sera à nous de faire le job après."

Cela faisait plus de vingt-cinq ans que les Verts n'avaient plus reçu une demi-finale de Coupe de France à Geoffroy-Guichard. Ce sera le 5 mars prochain, à 20h55. Avant cela, retour au championnat dès ce weekend. L'ASSE, 15e de Ligue 1, se déplace à Brest dimanche 17h.

