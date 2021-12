Fondation PSG : Georginio Wijnaldum a rendu visite aux enfants hospitalisés à Necker

L’ambiance était à la fête, hier, dans l’auditorium de l’hôpital Necker. Au plafond, des guirlandes de fanions mauves, roses, oranges et verts. Sur les banquettes rouges des gradins, des enfants hospitalisés et quelques parents. Dans la salle, une régie technique et des caméras installées par une réalisatrice et deux techniciens de Radio France. Et sur la scène, la journaliste de France Inter Eva Bettan, quelques enfants, et Jamel Debbouze.

Derrière la porte de l’auditorium, une surprise se prépare. Ni Jamel, ni les enfants ne sont au courant. Une délégation de la Fondation PSG est là, les bras chargés de cadeaux. Michaël et Samia, éducateurs à la Fondation et animateurs de l’émission Radio Necker, sont prêts. Pia Clemens, animatrice de l’émission 100% PSG sur France Bleu Paris, est aussi présente. Elle a été invitée par la Fondation à co-animer l’émission à leurs côtés. Mais celui vers qui tous les yeux sont tournés, c’est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et capitaine de la sélection néerlandaise, Georginio Wijnaldum. Il vient de rendre visite à plusieurs enfants dans leur chambre, et a rejoint l’auditorium par un sous-terrain pour ne pas gâcher la surprise.

Giorginio Wijnaldum en visite dans la chambre d'une enfant hospitalisé à Necker. Les soignantes aussi sont tout sourire !

C’est le moment. Les équipes de Radio France lancent l’iconique Who Said I Would de Phil Collins, musique d’entrée des joueurs au Parc des Princes. Georginio Wijnaldum entre dans l’auditorium avec la team de la Fondation PSG. Pour Jamel et les enfants présents, la surprise est totale. Ravi de croiser un joueur de son équipe de cœur, Jamel Debbouze répète – en anglais dans le texte – : « Je suis très heureux d’avoir acheté un joueur comme toi pour mon équipe ! »

Rencontre au sommet entre Georginio Wijnaldum et Jamel Debbouze

Georginio, que tout le monde surnomme Gini, s’installe sur la scène de l’auditorium, entouré de Michaël, Samia et Pia. L’édition spéciale Noël de l’émission Radio Necker peut commencer. Au programme : des jeux, des cadeaux et un quizz pour Gini.

Michaël Momadhossen, Georginio Wijnaldum et Pia Clemens

Après une brève présentation du parcours du joueur, la parole est aux enfants. Les questions fusent, sur son intégration au groupe parisien, son endroit préféré dans Paris (la Tour Eiffel bien sûr !) ou son plat français préféré. Georginio Wijnaldum se prête au jeu avec bienveillance, racontant des souvenirs d’enfance, son installation à Paris, les liens forts qu’il a tissés avec Achraf Hakimi ou son peu de talent pour la cuisine.

Après un échange riche et plein de sourires, il plonge la main dans un bonnet de Père-Noël pour tirer au sort le nom de l’enfant qui gagnera un maillot du Paris Saint-Germain, avant de signer le maillot pour l’heureux élu, qui n’en revient pas. Un bel après-midi pour les enfants, les parents et les soignants présents, rendu possible par la collaboration entre la Fondation PSG, Radio France et son projet Proxima, et l’hôpital Necker – Enfants Malades.

Et Georginio Wijnaldum.