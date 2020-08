Fontaine-d'Ouche : un tournoi de foot "interquartiers" a eu lieu ce samedi à Dijon

Après les violences communautaires entre Tchétchènes et Maghrébins il y a quelques semaines, à Dijon un tournoi "interquartiers" était organisé par l'assocation "Amitié GAbon Bourgogne". Cette journée de convivialité a permis de montrer un visage apaisé, sportif et souriant de nos quartiers.

13 équipes, 130 jeunes, 24 matchs au total... C'est un tournoi de foot pas comme les autres qui s'est disputé ce samedi à Dijon. Un tournoi présenté par les organisateurs comme "interquartiers" et "interassociatif" organisé par l'association "Amitié GAbon Bourgogne".

"Dynamiser la ville de Dijon en cette période estivale"

Il s'est déroulé au stade synthétique de Fontaine-d'Ouche dans le respect des gestes barrières, des messages de prévention ont été régulièrement répétés au micro et des masques ont aussi été distribués. Parmi les quartiers représentés les quartiers Mansart, Montmuzard, Université et Fontaine-d'Ouche. Sur le plateau des équipes de diverses communautés parmi elles : les Français et les Gabonnais bien sûr mais aussi les Sénégalais ou encore les Congolais de Dijon. Au delà du foot le but affiché était de "dynamiser la ville de Dijon en cette période estivale" a expliqué à France Bleu Bourgogne, Loïc-Naël NDoung, jeune président de l'Association "Amitié GAbon Bourgogne".

Loïc-Naël NDoung, préside l'association "Amitié GAbon Bourgogne", organisatrice de la journée © Radio France - Thomas Nougaillon

"Tous les quartiers de Dijon ont les mêmes valeurs"

Quelques semaines après l'affaire des Tchétchènes, ce genre de journée permet également de montrer une image positive de nos quartiers explique Michima Mia Bindamba. A 28 ans cet étudiant en électronique en Master 2 à l'Université de Bourgogne est aussi membre de l'Association "Amitié GAbon Bourgogne". "En fait c'est pour montrer que tous les quartiers de Dijon sont unis, tous les quartiers ont les mêmes valeurs". Dijon est une belle ville poursuit Michima. "Il ne faut pas que les gens résument Dijon à ce triste événement. Pour moi Dijon c'est la diversité, la culture, le brassage, c'est une ville qui permet aux jeunes de se retrouver dans ce qu'ils aiment, c'est ça Dijon".

Michima Mia Bindamba Copier

Michima Mia Bindamba © Radio France - Thomas Nougaillon

Ambiance festive et barbecue

Les matchs d'une durée de 40 minutes se sont disputés en deux mi-temps de 20 minutes avec à chaque fois deux matchs disputés simultanément sur une moitié de terrain. Cette journée s'est déroulée dans une ambiance festive, elle s'est terminée par un barbecue auquel tous les participants étaient conviés. La finale était prévue aux alentours de 18h40.

C'est la mi-temps du match entre les Mahorais de Dijon et le Gabon © Radio France - Thomas Nougaillon

"Tous les quartiers de Dijon ressortirons vainqueurs de cette journée" explique le responsable de l'équipe des Mahorais de Djion Copier

Les matchs sont disputés sous un soleil de plomb © Radio France - Thomas Nougaillon