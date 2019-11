Fooball : Le Losc met en vente un maillot collector pour ses 75 ans

Lille, France

Avis aux fans absolus des Dogues ! Le club, qui fête ses 75 ans cette année, a demandé à son équipementier New Balance de créer une édition limitée. Cela donne un maillot blanc avec un scapulaire rouge, un design très vintage assez normal pour un anniversaire.

Pour l'occasion, le sponsor maillot officiel, l'enseigne Boulanger, s'efface. Le maillot est édité à seulement 1944 exemplaires, pour rappeler l'année de création du Losc, fusion de deux clubs à l'époque (L'Olympique lillois et le Sporting Club fivois). La tunique est vendue 100€, plus cher donc que le maillot habituel et disponible uniquement à la boutique officielle du club, au stade Pierre Mauroy, à Villeneuve d'Ascq. Les joueurs porteront ce maillot pour la réception de Dijon, ce samedi 30 novembre, à 20h.