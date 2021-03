Arrêt des championnats amateurs de football : saison terminée pour Grandvillars et la réserve du FCSM

Le Covid a eu la peau du foot amateur. Les championnats régionaux et départementaux s'arrêtent définitivement à cause de l'épidémie de Covid 19. Clap de fin aussi en Nationale 3 ou évolue le FC Grandvillars et la réserve du FC Sochaux.

A l'arrêt depuis octobre, les championnats régionaux et départementaux s'arrêtent définitivement pour la saison à cause de l'épidémie et des restrictions sanitaires. Décision ce mercredi du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Ce sera une "saison blanche", sans relégations ni promotions.

On a essayé de nous faire croire qu'on pourrait rejouer - Sébastien Rayot, président du FC Grandvillars

Le rideau est tombé également sur le championnat de Nationale 3 pour la réserve du FC Sochaux et le FC Grandvillars. Le club du sud Territoire n'aura disputé que cinq matchs et termine 10e, anecdotique. Son président s'attendait à cette décision. " On s'étonnait qu'elle ne soit pas prise plus tôt. C'est une saison blanche sans descentes ni montées. Tant pis pour les premiers, tant mieux pour les derniers. Nous, on repars au même niveau la saison prochaine. On a essayé de nous faire croire qu'on pourrait rejouer mais ce sont des décisions nationales. Le football, comme tous les autres sports, est pris en otage. Maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est que ça reprenne pour de bon et sans arrêt la saison prochaine", espère Sébastien Rayot. Ce n'est pas encore acté mais les joueurs du FC Grandvillars devraient continuer à s'entraîner jusqu'à la fin mai pour maintenir le lien et la forme physique. Depuis l'application du couvre-feu en janvier dernier, ils s'entraînaient à l'aube.

L'ASM Belfort toujours dans l'attente

Concernant la Nationale 2, quatrième échelon en France, l'ASM Belfort (9e au classement) devra encore patienter. Une décision sera prise fin avril sur un fin probable de la saison en cours. " C'est usant. Ils sont incapables de prendre une décision. On espérait rejouer un peu. Maintenant, on est bloqué. Ca va faire encore un mois d'attente pour rien", s'agace Jean-Paul Simon, le président du club de la cité du Lion.

La FFF a aussi décidé ce mercredi de l'arrêt de la Coupe de France féminine pour cette saison.