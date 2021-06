La Berrichonne a déjà bouclé un tiers de son recrutement, à cinq jours de l'ouverture du mercato

Le monde du football professionnel, à plus de 97% vient de prendre la décision à l'issue de l'assemblée générale de la ligue de Football Professionnel de passer de 20 à 18 clubs de Ligue 1 à l'occasion de la saison 2023 - 2024, et ce pour des raisons économiques. La Berri pour sa part reléguée, en National soit la troisième division, n'est pas dans l'immédiat concernée. Alors du coup, elle continue activement à se renforcer : "Nous avons des contacts très avancés, d'ailleurs ils sont tellement avancés que d'ici le 9 juin, nous allons finaliser la signature de trois, voire cinq joueurs, voire plus." précise Patrick Trotignon, le directeur général de la Berrichonne Football. Certaines de ces recrues vont arriver de clubs de Ligue 1, à la recherche de temps de jeu, avec un projet du groupe Saoudien United World de remonter en ligue 2 la saison prochaine.

Patrick Trotignon : "Si Romain Grange veut partir il y aura un transfert quand à Rémi Mulumba en fin de contrat, il a décliné notre proposition."

Plus de 15 nouveaux joueurs au total recrutés vont être d'ici le 31 août prochain avec comme objectif numéro un, la remontée en ligue 2 dans un premier temps, puis il faudra penser à la Ligue 1 d'ici trois à cinq ans, c'est l'objectif du nouveau propriétaire de la Berri le Prince Saoudien Abdullah Bin Mossaad.

En fin de saison, Marco Simone et son staff avait émis le souhait de garder les deux milieux de terrain Rémy Mulumba (fin de contrat) et Romain Grange (sous contrat). Mais la descente en National est passée par là et les deux priorités ne sont pas sûres de rester. Pourtant prévient Patrick Trotignon, le cas Romain Grange est très clair : "Si Romain Grange veut partir, s'il a des contacts, il n'y a aucun problème. Les transfertsn ça existe dans le football. En revanche concernant Rémy Mulumba, qui est en fin de contrat, nous lui avons fait une proposition mais il l'a déclinée. Il est libre de signer ou il veut." La reprise de l'entraînement du groupe professionnel et donc des nouvelles recrues, est fixée au jeudi 24 juin. Quand à la reprise du championnat, ce sera le vendredi 6 août prochain.