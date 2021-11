Coupe de France de Football : Vierzon éliminé logiquement 2 à 0 par le Havre

Ils étaient nombreux les supporters de Vierzon, un peu plus de 1200 pour assister à cette rencontre historique. C'est en effet la première fois dans l'histoire du Vierzon Football Club que le stade Brouhot accueillait une équipe professionnelle en l'occurrence, Le Havre Athlétique, club le doyen du football Français, pour le compte du 7e tour de la coupe de France. Pas de round d'observation en ce début de rencontre. Dès la 1e minute, le Havre sur un coup franc à l'entrée de la surface de réparation est à deux doigts d'ouvrir la marque.

Les Havrais dominent mais ils ne marquent pas

Heureusement Benoit Leroy le gardien de Vierzon est sur la trajectoire et détourne la frappe d'Abdelli en corner. Les Normands dominent, Vierzon subit 0-0 (20e). Les Vierzonais s'approchent un peu plus de la surface de réparation mais ils ne se montrent pas assez dangereux pou inquiéter le gardien de but Havrais Mathieu Gorgelin (30e). Les footballeurs de Vierzon confondent vitesse et précipitation mais le rêve est toujours permis. En fin de première période, ils obtiennent même deux corners de suite. Le public pousse mais les vingt deux acteurs regagnent le vestiaire sur ce score nul et vierge de 0 à 0.

Le Havre qui marque au retour des vestiaires

Les Normands obtiennent ce qu'ils cherchent depuis le début de la rencontre à savoir maquer. Sur un contre parfaitement bien mené, Nabil Alioui hérite du ballon dans la surface de réparation. Et sur un crochet suivi d'une frappe trompe le gardien Vierzonnais 0-1 (51e). L'entraîneur Vierzonnais effectue deux changements pour insuffler du sang neuf et tenter de revenir à un partout mais les Normands maîtrisent toujours autant les débats 0-1 (68e). Ils inscrivent même une deuxième but de la tête par Ibnou Ba sur un service côté droit d'Abdelli. Les Normands s'imposent logiquement 2 à 0.

Malgré une volonté à toute épreuve Vierzon, devant son public, quitte cette coupe de France au septième tour face aux professionnels Normands. Leader en national 3, l'objectif des Vierzonnais clairement affiché est l'accession en National 2 en 2022 et ils en ont largement les moyens.