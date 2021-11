La Berrichonne, impressionnante en deuxième mi-temps face à Orléans, s'impose 4 à 1 !

Même si les derbys n'ont plus la saveur des années 80 et au delà, il n'empêche qu'il est toujours important pour les joueurs, les dirigeants et le public de sortir vainqueur de ces confrontations.

Après dix minutes de jeu où les imperfections sont nombreuses de part et d'autre. La Berri n'est pas au mieux et Orléans en profite. La preuve, les joueurs de Xavier Collin sont à deux doigts d'ouvrir la marque sur un superbe coup franc de Diallo à l'angle de la surface de réparation. Le ballon prend la direction de la lucarne et c'est le gardien Castelroussin Paul Delecroix, d'une belle parade, qui détourne en corner (11e).

Orléans domine et marque par Souda

Les Castelroussins ne sont pas au mieux. Ils manquent de vivacité, de spontanéité et parfois de lucidité. C'est même inquiétant par moment. A l'arrivée, Orléans en profite et sur un superbe coup-franc, Aymen Souda dans la surface de réparation, inscrit un sublime but tout en finesse (20e). Les Castelroussins ne sont vraiment pas dans leur assiette. Les minutes passent et les Orléanais sans être inquiétés, maitrisent les débats. En fin de première mi-temps, Thomas Robinet, l'attaquant Castelroussin, dos au but d'une talonnade n'est pas loin d'égaliser en pleine surface de réparation. Mais finalement l'arbitre renvoie les vingt deux acteurs aux vestiaires sur ce score de un à zéro pour les Orléanais.

le buteur de la Berri Robinet égalise et inscrit son septième but !

Les murs des vestiaires Castelroussins ont du trembler à la pause et en seulement deux minutes, la Berri fait son retard par le buteur maison Thomas Robinet d'une talonnade réussie cette fois-ci égalise 1-1 (47e). Thomas Robinet qui inscrit son septième but en quatorze journée !

La Berri renverse la vapeur et mène 2 à 1 grâce à Nolan Roux

E tout arrive pour la Berri qui prend pour la première fois, les commandes de la rencontre. Nolan Roux récupère le ballon sur une mauvaise relance Orléanaise. Il s'approche de la surface ouvre son pied et marque 2-1 (68e). Orléans tente de réagir et est même sur le point d'égaliser avec cette frappe qui s'écrase sur le poteau du très remuant Nkada prêté par Reims. Thomas Robinet une nouvelle fois marque et une fois encore sur une talonnade à la suite d'un joli mouvement collectif 3-1 (80e) : c'est son huitième but en championnat, chapeau bas à l'ancien attaquant du stade Lavallois. Et le festival se conclue sur un corner en pleine lucarne de M'Bengué en pleine lucarne. La Berri a été tout simplement époustouflante lors des 4 dernières minutes.

Le week-end prochain est réservé à la Coupe de France, donc la Berri est au repos. Elle rejouera le lundi 6 décembre prochain sur la pelouse d'Annecy, l'un des cadors de ce championnat avant de recevoir quatre jours plus tard ,Villefranche-Beaujolais, le vendredi 10 décembre pour le dernier match de l'année 2021.