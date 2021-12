Foot : La Berri concède son deuxième nul d'affilée 0 à 0 face Villefranche-Beaujolais

Après avoir obtenu le point du match nul à Annecy quatre jours plus tôt, les footballeurs de la Berri ont conclut à domicile cette année 2021 par un autre nul (0-0) face à Villefranche-Beaujolais, leader du championnat avant le coup d'envoi, et actuel 2eme ce vendredi soir.

Round d'observation

Les vingt-deux acteurs s'observent lors des dix premières minutes de la rencontre. C'est le fameux round d'observation, sans danger pour les deux formations. La Berri qui évolue chez elle et devant son public veut terminer cette année en beauté. Gilles Sunu effectue une percée plein axe, il sert Nolan Roux dans sa course et dans la surface de réparation mais l'ancien Lillois n'arrive pas à armer sa frappe (15e). Les Rhodaniens ripostent sur un centre côté gauche repris par Elisor à 16 mètres. Une occasion déviée par Paul Delecroix (20e). Nouvelle occasion pour le leader du championnat : Quentin Martin hérite du ballon plein axe dans la surface de réparation. Il est seul devant le but. L'attaquant Rhodanien reprend la balle, sa frappe est puissante mais elle trouve à nouveau sur sa route Paul Delecroix le gardien de but Castelroussin auteur d'un sans faute (32e). Aucun but ne sera marqué dans le dernier quart d'heure 0-0 à la pause.

Villefranche-Beaujolais rate son pénalty

Au retour des vestiaires, la Berri souffre et Villefranche obtient un pénalty consécutif à une faute d'Opa Sanganté sur Pagerie. Le capitaine Rhodanien Rémi Sergio s'élance mais sa frappe passe au dessus de la transversale (59e). La Berri réagit à son tour sur un beau mouvement collectif. Roux transmet à Fortuné puis à Mexique dans la surface de réparation. Mais le milieu de terrain Castelroussin voit sa frappe repoussée par le gardien Rhodanien (72e). Malgré des situations de part et d'autres le score ne bougera plus, et restera 0 à 0.

La trêve hivernale

Place maintenant aux fêtes de fin d'année pour les footballeurs de la Berri. Il seront encore présent dans l'Indre jusqu'au vendredi 17 décembre. Ils reprendront ensuite le chemin de l'entraînement le 27 décembre. Le premier match de l'année 2022 sera un déplacement sur l'île de beauté à Bastia-Borgo l'actuel lanterne rouge le vendredi 7 janvier prochain.