Foot : Coup dur pour la Berri qui concède sa cinquième défaite de la saison 1 à 0 au Mans

La Berri ne voulait surtout pas perdre au Mans pour enclencher une série de matchs sans défaite et bien c'est raté ! Il faut être régulier pour monter d'un échelon et bien pour le moment les Castelroussins n'y arrivent pas.

La Berri joue assez haut en début de rencontre et obtient la première occasion sur un coup franc plein axe consécutif à une faut à 20 mètres sur l'attaquant Nolan Roux. Romain Basque s'élance mais sa frappe passe au dessus 0-0 (10e). La Berri monte en puissance et se procure une deuxième occasion très nette. Sur un déboulé côté droit, Thibault Vargas centre pour Amir Nouri très actif en ce début de rencontre mais sa reprise au point de pénalty est contrée au tout dernier moment. Cette première demi heure est plaisante. La Berri joue haut et procède par contre mais elle n'arrive pas glisser le ballon au fond des filets. Les Manceaux sur leur pelouse retrouvent des couleurs mais le score n'évolue pas 0-0 (34e). sur une frappe de l'ancien joueur stade Malherbe de Caen Durel Avounou, les Manceaux en fin de première mi-temps ne sont pas loin de marquer. Mais la frappe du Manceau est stoppée par le gardien de but Castelroussin Paul Delecroix. Cette première période plutôt intéressante se conclue sur ce score logique de 0 à 0.

Les Manceaux de la tête sont les premiers à marquer dans ce duel des prétendants à la montée

La deuxième période débute avec de nombreuses fautes mancell. Le jeu se durcit. Mais se sont les Castelroussins qui se crée la plus belle occasion de la rencontre. Sur un très bon centre de Nolan Roux côté droit Amr Nour devant le but à moins de trois mètres reprend en force mais le gardien Sarthois réalise une parade six étoiles 0-0 (53e). Les Manceaux se montrent à leur tour dangereux. Sur un corner côté gauche Julio Donisa au deuxième poteau catapulte de la tête le ballon au fond des filets 1-0 (61e). La Berri est sonnée alors du coup Fortuné et Ntolla auteur d'un doublé au match aller rentrent en jeu pour tenter dans un premier temps d'égaliser. Mais côté Castelroussin on confond souvent vitesse et précipitation tandis que les Sarthois gèrent parfaitement pour l'instant cette fin de rencontre 1-0 (78e).