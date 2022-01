Un périgourdin fan de Saint-Etienne possède plus de 30 000 cartes postales de stades de football

Michel Naulin a constitué la deuxième plus importante collection française de cartes postales de stades. Dimanche, cet habitant de Neuvic, fan des Verts, assistera au match de Coupe de France Bergerac - Saint-Etienne. Et en profitera pour agrandir sa collection de plus de 30 000 cartes. Rencontre.