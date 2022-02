Foot : La Berri s'incline pour la cinquième fois à l'extérieur 2 à 0 sur la pelouse de St Brieuc

Il est très difficile cette saison de savoir comment la Berri va se comporter hors de ses bases. Alors que tous les clignotants étaient au vert avant le déplacement à Bastia-Borgo le 7 janvier, les "bleu et rouge" se sont inclinés 2 à 0 en Corse.

Cette fois-ci également, sur la pelouse de St Brieuc, les Castelroussins n'ont pas pu repartir avec les trois points de la victoire. La rencontre débute pied au plancher pour les Berrichons. Sur un centre en retrait de Vargas côté gauche, Jonathan Mexique au point de pénalty reprend. Sa frappe est cadrée, mais le gardien breton la détourne en corner avec une très belle parade (5e). Les Castelroussins sont parfaitement rentrés dans la partie mais ne parviennent pas à garder le rythme.

Walib Nassi (St Brieuc) ouvre la marque pour St Brieuc (26e)

Petit à petit, Saint Brieuc reprend du poil de la bête. Les Briochins vont même ouvrir la marque grâce à Walib Nassi. Du plat du pied, au second poteau, sur un centre venu de la gauche, il pousse le ballon au fond des filets (26e). Les Bretons ont tout simplement laissé passer l'orage pour ensuite reprendre les commandes du match que les Castelroussins avaient pourtant bien en main.

Décidément, la Berri éprouve toujours autant de difficultés hors de ses bases alors qu'elle pratique dans l'ensemble un jeu séduisant. Mais cela ne suffit pas : les Bretons mènent 1 à 0 à la pause.

Au retour des vestiaires, St Brieuc ne ferme pas le jeu et continue de pousser pour marquer le deuxième. De son côté, Châteauroux confond souvent vitesse et précipitation. Mathieu Chabert procède à son premier changement : Mehdi Beneddine laisse sa place à Kévin Fortuné (66e).

Ce même Fortuné est à deux doigts d'égaliser sur un coup-franc à la 70ème. Et encore une fois, au moment où la Berri peut revenir au score, ce sont les Bretons qui doublent la mise. Du plat du pied, Valentin Lavigne permet à son équipe de mener 2 à 0 (75e). Les Bretons auront été plus efficaces et surtout plus réalistes devant le but. Il s'imposent sur leur pelouse 2 à 0 face à un prétendant à la montée !