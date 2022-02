"C'est un vol" : la colère de l'entraineur de la Berri après le match nul (1-1) contre Bourg-en-Bresse

Grosse colère de Mathieu Chabert, après le match nul de la Berrichonne football (1-1) contre Bourg-en-Bresse ce vendredi 25 février. L'entraîneur castelroussin est très agacé suite au refus de deux buts berrichons, car les buteurs ont été jugés hors-jeu (Kévin Fortuné à la 65e minute, et Ferris N'Goma à la 88e). "C'est un scandale, (...) Il faut arrêter de voler les gens (...) Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs (...) on a vus des joueurs qui se sont battus (...) un ping pong tactique" estime le coach berrichon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'étau se resserre

Plus les journées de championnat avancent et plus la pression augmente pour les équipes du haut ou du bas de tableau. Concernant la Berrichonne football avec ces trop nombreux faux pas à l'extérieur, elle doit maintenant perdre le moins possible pour toujours espérer accrocher les deux premières places du classement général, voir la troisième synonyme de barrage avec le dix-huitième de ligue 2 en match aller-retour.

Un début de match équilibré

Le début de rencontre est très équilibré. La seule alerte après dix minutes de jeu c'est le coup-franc en forme de mini-corner de Thibaut Vargas. L'ancien Montpelliérain cadre sa frappe mais le gardien adverse détourne en corner 0-1 (10e). Le jeu est haché par des fautes de part et d'autre, du à un engagement des vingt-deux acteurs, mais le score n'évolue toujours pas. La preuve : toujours pas la moindre occasion en vingt minutes (0-0). Les minutes s'écoulent mais les deux équipes confondent souvent vitesse et précipitation. La frappe de Romain Basque qui frôle la transversale réveille le public mais finalement la mi-temps est sifflée sur le score logique de 0 à 0.

L'ancien Berruyer Quarshie ouvre la marque pour Bourg-en-Bresse au retour des vestiaires

La seconde mi-temps démarre par un coup de froid sur Gaston-Petit. Avec une frappe à ras-de-terre Jeffrey Quarshie ouvre le score pour Bourg-en-Bresse à l'entrée de la surface de réparation. L'ancien joueur du Bourges 18 permet à son équipe de creuser l'écart au classement (0-1) à la 51e minute de jeu.

Thibaut Vargas égalise à un partout

La rentrée de Ferris N'Goma et de Kévin Fortuné font du bien. Mais l'égalisation arrive par Thibaut Vargas bien placé sur un dégagement hasardeux des Bressans. Le ballon heurte la transversale, mais termine sa course au fond des filets. Tout est relancé, la Berri peut croire à nouveau à un succès 1-1 (74e).

A quelques minutes de la fin du match, un faux espoir avec ce but de Ferris N'Gomma, qui est finalement refusé pour une position de hors-jeu. Les deux équipes se quittent sur ce match nul qui fait plus les affaires des Bressans que des Berrichons.

La semaine prochaine, les footballeurs de la Berri effectueront un nouveau long déplacement chez le promu Sedanais. Le club des Ardennes entraîné par un certain Olivier Saragaglia réalise pour le moment une belle saison. Ce Sedan Berri ne manquera pas d'enjeu.