Foot 4ème tour de la Coupe de France : Issoudun éliminé avec les honneurs 1 à 0 par Romorantin

Au coup d'envoi et au regard des divisions d'écart entre Romorantin (national 2) et Issoudun (première division de district) l'addition va sans doute être salée. Mais la coupe de France de football reste la Coupe de France et nous réserve parfois de très belles surprises. Car malgré ces quatre divisions d'écart Issoudun a été à deux doigts de créer un énorme exploit à savoir sortir Romorantin qui évolue quatre divisions au dessus. Les joueurs de Yohan Paul sont tout près de marquer dans la surface de réparation dès la troisième minute! Romorantin n'est pas au mieux de sa forme, doute mais c'est en seconde période que les joueurs de Yann Lachuer passent la vitesse supérieure. Les Issodunois reculent et encaissent logiquement le premier mais seul but de la rencontre. Un but inscrit par le frère de Dimitri Payet, à savoir Anthony Payet l'attaquant de Romorantin parti à la limite du hors-jeu à la 75ème.

Akim Hamil (Président d'Issoudun) : "Ce match pour nous c'était du bonus. L'objectif reste la montée en régional."

En effet à la 80ème les Issoldunois ont une nouvelle fois une occasion en or d'égaliser cette fois-ci mais Lamine Diane frappe juste à côté des buts. A l'issue de cette élimination le président d'Issoudun Akim Hamil ne voyait que du positif :"C'était une belle fête déjà avec beaucoup de monde au stade Mérillac. Pour nous l'objectif c'était d'avoir un jeu de maillot de la Coupe de France, un peu comme tous les clubs amateurs. Ce match pour nous c'était du bonus. Notre objectif prioritaire, c'est le championnat et remonter en Régional à l'issue de cette saison." Nos autres équipes du Berry ont brillé : Déols, le Vierzon, Le Bourges 18 qui a dominé très largement Massay dans le derby du Cher 9 à 0 se qualifie pour le cinquième tour. En revanche ça a été beaucoup plus compliqué pour St Amand, le Bourges Foot. Nos deux équipes du Cher se qualifient aux tirs au buts aux dépens respectivement de l'AS Tours et de l'Us Yzeures Preuilly.