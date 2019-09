Foot / 4ème tour de la Coupe de France : Le Bourges Foot se qualifie en prolongation 2-1 sur la pelouse de Vierzon

Vierzon, France

Après une première demi heure de jeu ponctuée par une légère domination Berruyère, le Bourges Foot fini par trouver ce qu'il cherche à savoir marquer. Le premier but de la rencontre est inscrit de la tête (34ème) par Albert Makooube Ebongue consécutif à un centre côté droit. Un à zéro c'est d'ailleurs le score à la pause. Au retour des vestiaires le Bourges Foot a plusieurs fois l'occasion de doubler la mise mais les joueurs de Laurent Di Bernardo sont trop imprécis dans le dernier geste ou dans la dernière frappe. Et à neuf minutes du coup de sifflet final, Vierzon égalise à la plus grande joie du nombreux public Vierzonais. Sur un centre venu de la droite, le ballon prend la direction de la lucarne. Le défenseur Berruyer Ablaye Diene qui se trouve sur la ligne de but repousse de la main le ballon. L'arbitre n'hésite pas une seconde et accorde un pénalty totalement justifié suivi d'un carton jaune à Diene. Le Vierzonais Christopher Petit prend peu d'élan et d'une frappe surpuissante en pleine lucarne égalise à un partout (81ème). Juste avant la première prolongation de quinze minutes, le Berruyer Ibou Faye voit sa frappe repoussée par le poteau.

Di Bernardo (Bourges foot) : Notre qualification est méritée"

Mais ce n'est que partie remise. Certes l'arbitre siffle la fin du match et place comme le stipule le règlement à la prolongation de deux fois quinze minutes. La délivrance arrive à la 113ème sur un centre en retrait venu de la droite, Ibou Faye du plat du pied trouve le chemin des filets.

Davy Merabti (Vierzon Foot) :" Nous n'avons pas à rougir de cette élimination"

C'est une qualification logique pour l'entraîneur du Bourges Foot Laurent Di Bernardo : " Nous aurions pu nous mettre à l'abri surtout en première période mais je pense que nous étions supérieurs sur le match. Je félicite les garçons pour cette belle débauche d'énergie. Notre qualification est méritée." Dans l'autre vestiaire celui du Vierzon Foot Davy Merabti avait peu de regrets :" Nous avons fait le match que nous voulions faire. Nous n'avons pas à rougir. Nous somme tombés les armes à la main. Maintenant face à une équipe qui a été euphorique la saison dernière avec la réception de Lyon en 32ème de finale ce n'est pas toujours évident. Je leur souhaite d'aller encore plus loin dans cette coupe de France." Suite et fin de ce quatrième tour de la Coupe de France ce dimanche 29 septembre : Massay accueille le Bourges 18. Touvent au stade Michel Guignard reçoit Romorantin. Avord pour le derby du Berry reçoit Déols. Orchaise reçoit St Germain du Puy. Quant aux joueurs du Bourges Moulon ils reçoivent les Portugais de Tours.