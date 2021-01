6e tour de la Coupe de France : le football amateur est le grand oublié

Les présidents de clubs amateurs sont très remontés après la Fédération Française de Football. On leur a demandé de se préparer à jouer la Coupe de France en parallèle des professionnels, ce qu'ils déplorent. Et ils ne décolèrent pas d'avoir été prévenus il y a quelques jours seulement !

La crise sanitaire a changé la donne dans votre vie de tous les jours mais aussi dans l'organisation des clubs sportifs toutes compétitions confondues. Mais un très large fossé s'est creusé entre le monde professionnel du football et le monde amateur qui se réunissent tous les ans à l'occasion de la Coupe de France de Football.

Un événement pour le monde amateur. Mais cette saison, la formule de la Coupe de France a changé. Les équipes professionnelles s'affrontent d'un côté et les clubs amateurs de l'autre pour que tout le monde se retrouvent en 16e de finale.

Thierry Pronko (Président de Vierzon) : "Ce qui est scandaleux et honteux c'est qu'on nous a demandé de jouer ce tour de Coupe de France dix jours avant !"

Au 6e tour de la Coupe de France, des clubs amateurs se sont retrouvés face à des équipes de National (troisième division) qui ne se sont pas arrêtées de jouer cette saison. Alors que les footballeurs amateurs, visés par les mesures sanitaires depuis le deuxième confinement et dont les championnats sont à l'arrêt, n'ont eu que très peu de jours pour se préparer.

Cela met en colère les principaux concernés. "Ce qui est scandaleux et honteux c'est qu'on nous a annoncé dix jours avant ce sixième tour que nous allions recevoir Orléans. En plus nous n'avons pas eu le droit de nous préparer en faisant des matchs amicaux", ne décolère pas Thierry Pronko, le président du Vierzon Foot. "C'est vraiment négliger le football amateur, le bénévole que je suis depuis 50 ans et tous les gens du club de Vierzon. Je pense que le football professionnel est en train de se désolidariser du monde amateur et franchement je suis vraiment dégouté", ajoute-t-il, sans mâcher ses mots.

Le Bourges 18 jouera le 7e tour sur la pelouse d'Orléans

Vierzon, qui évolue deux division en-dessous des Orléanais, a été éliminé dans son stade de Brouhot. Une défaite 2-1 après avoir livré un match sérieux. Orléans recevra la semaine prochaine le Bourges 18. Les Berruyers se sont imposés 3-2 dans le derby du Cher face au Bourges Foot. C'est une première depuis 2015 pour les footballeurs du Bourges 18 qui comptent bien aller le plus loin possible dans cette Coupe de France et ce en pleine crise sanitaire et donc sans préparation particulière !