Football - 7e tour de la Coupe de France : Vierzon entre dans l'histoire avec la réception du Havre

Le stade Brouhot de Vierzon va sans doute être plein à craquer ce samedi. Pour la première fois dans l'histoire du club, les amateurs de Vierzon, en tête de leur poule de National 3, vont accueillir le Havre, cinquième de Ligue 2, entraîné par un certain Paul Leguen.

"C'est un engouement extrême, les places se sont vendues comme des petits pains." Chantal, fidèle bénévole du Vierzon Football Club

D'ailleurs, le fidèle public Vierzonais a réagi très vite dès que les places ont été mises en vente : "C'est un engouement extrême. Les places sont parties comme des petits pains. Mardi,les 498 places en tribune ont été vendues en deux heures, c'est incroyable ! Je pense que si nous avions eu le double ou le triple de place sà vendre en tribune, nous les aurions toutes vendues" explique Chantal, fidèle bénévole, chargée de la vente des places.

La réception du club, doyen de ligue 2, Le Havre Athlétique Club, c'est un bon tirage ou pas ? En général, la réponse vous l'avez à la fin du match ou des tirs au but. L'expérimenté président du Vierzon football Club, Thierry Pronko, est satisfait de recevoir les Havrais : "Vous savez, nous aurions pu nous déplacer en région parisienne et jouer sur la pelouse d'une régionale Une et nous faire piéger. Tandis que là, nous recevons une Ligue 2 et c'est historique. C'est une belle récompense pour les joueurs, dirigeants et supporters de Vierzon sans oublier nos partenaires."

C'est vrai, Vierzon ne part pas avec les faveurs du pronostic. Mais le fait de jouer sur un terrain synthétique, devant un public qui pousse son équipe comme jamais, sans oublier qu'il n'y a plus de prolongations mais directement la séance de tirs au but, sont autant d'éléments qui peuvent jouer en faveur des Vierzonnais, même si il y a un monde d'écart entre Le Havre et Vierzon.

"C'est la moindre des choses pour nous de faire preuve de méfiance et de respect, nous savons qui ce sera compliqué mais notre objectif est clairement de passer" Paul Leguen, entraîneur du Havre Athlétique Club

L'équipe du Havre aura les faveurs du pronostic au regard des trois divisions d'écart. "C'est la moindre des choses pour nous de faire preuve de respect et de méfiance. Nous savons très bien que pour nous, ce sera compliqué. Ne serait-ce que parce que nous n'avons pas l'habitude de jouer sur ce genre de surface (ndlr : terrain synthétique). Nous aurons aussi une équipe différente par rapport à celle qui joue en championnat; pour cause de joueurs sélectionnés à la CAN mais aussi en équipe de France. Nous allons souffrir par moments dans ce match, à nous de rester bien concentrsé car notre objectif est clairement de passer."L'objectif des Vierzonnais, c'est de créer un authentique exploit ou alors faire de ce match un moment qui restera à jamais gravé dans l'histoire du club. Coup d'envoi du match, ce samedi à 17h, à suivre en direct sur France Bleu Berry.