Face au Mans, les joueurs de la Berri ont l'avenir de Marco Simone entre leurs pieds

La pression sera forte ce lundi soir sur les épaules de l'entraîneur Marco Simone et sur celles des joueurs. Après la défaite à Avranches 3 à 1, le 13 août dernier, l'entraîneur de la Berri est sur la sellette.

Ça passe ou ça casse ! Le directeur général de la Berrichonne Football, Patrick Trotignon a posé un ultimatum à l'endroit de son entraîneur Marco Simone. Si la Berri s'incline ce lundi soir face au Mans, à l'occasion du match décalé de la 3ème journée, l'international Italien sera remercié.

Marco Simone, entraîneur de la Berri : "Un championnat, ce n'est pas deux matchs !

Marco Simone ne veut pas polémiquer mais il a en mémoire la saison 2016 - 2017 quand la Berri est remontée en ligue 2 : "Un championnat, ce n'est pas deux matchs ! Je me souviens que la dernière fois que la Berri est montée en ligue 2 (2016 -2017), elle a fait les trois quarts du championnat pourri. Mais cette saison là, c'était la force d'un groupe, de tout le monde au club. Ils allaient tous dans la même direction."

L'attaquant de la Berri Nolan Roux n'est pas encore prêt physiquement

Ce Berri - Le Mans sera donc un match très particulier. Les joueurs de l'ancien attaquant Italien vont se démultiplier pour sauver leur entraîneur. Mais ce sera une nouvelle fois sans la recrue vedette Nolan Roux. Après avoir passé des tests physiques et après s'être entretenu avec son entraîneur, il s'avère que Nolan Roux n'est pas encore prêt physiquement. Mexique et Ouaneh expulsés à Avranches seront en tribunes. Les faits et gestes de Marco Simone seront regardés de très près. Mais une fois encore, peu importe le jeu pratiqué, c'est le tableau d'affichage qui sera le juge de paix.

Une place au pied du podium pour la Berri en cas de victoire, la première place au classement pour le Mans en cas de succès.

Cette rencontre dont le coup d'envoi sera donné ce lundi à 18h45 ne va pas manquer d'intérêt. Car outre le fait que l'entraîneur Castelroussin soit sur la sellette, une place de leader pour le Mans est en jeu en cas de succès mais une place de troisième est aussi en jeu, si les Berrichons l'emportent chez eux. Ils sauveront du même coup leur entraîneur, mais jusqu'à quand ?