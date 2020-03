Foot amateur : annulation des matchs départementaux ce week-end en Côte-d'Or

A cause de la pluie, pour "assurer la sécurité des joueurs" et "préserver les installations sportives", les rencontres départementales de football prévues ce week-end sont annulées. Le District de Côte-d'Or l'a annoncé vendredi 6 mars 2020.

Le coronavirus n'est pas la seule raison qui annule des événements en ce début de mois de mars. Pour cause d'intempéries trop nombreuses sur la Côte-d'Or ces derniers jours, plusieurs rencontres de football amateur du week-end sont annulées, annonce le District départemental, vendredi 6 mars 2020.

Une décision prise "afin d’assurer la sécurité des joueurs, de préserver les installations sportives et assurer la régularité des championnats", indique le District. Cela concerne les rencontres départementales prévues le samedi 7 mars et le dimanche 8 mars 2020. "Sont concernées par cette disposition les rencontres des championnats seniors Libre, Foot Entreprise, Jeunes, et Féminines programmées par le District", indique le communiqué. Selon nos confrères du Bien Public, une rencontre de N3 et plusieurs rencontres dans les divisions allant de la R1 à la R3 sont également annulées.