Foot amateur : l'AS Fontaine lourdement sanctionné

Le dimanche 6 février, une bagarre générale avait éclaté lors du match entre l'AS Fontaine et l'US Ro-Claix, en 4e division de district. Un joueur de l'ASF avait notamment agressé au couteau un dirigeant de l'USROC. Aujourd'hui, celui-ci et son club ont été lourdement sanctionnés.

Le dimanche 6 février, à Saint-Romans (près de Saint Marcellin), le match de 4e division de district entre l'équipe première de l'AS Fontaine et la réserve de l'US-Ro Claix a tourné au drame. En toute fin de match, une bagarre générale a éclaté, et l'un des joueurs de Fontaine, armé d'un couteau, a sévèrement blessé l'un des dirigeants de l'US-Ro au visage. Celui-ci s'est vu poser trente points de suture et gardera une cicatrice à vie.

Deux mois après les faits, les sanctions du district de l'Isère sont tombées contre l'AS Fontaine, et elles sont lourdes :

Vingt ans de suspension à l'encontre du joueur porteur de coups de couteau

Deux à sept matchs de suspension pour les sept autres joueurs impliqués dans la bagarre

Forfait général, pour le reste de la saison, imposé à l'équipe senior de l'AS Fontaine

Interdiction, pour l'AS Fontaine, de présenter une équipe senior la saison prochaine

Des amendes pour le club : 1000 euros, en plus de 200 euros pour le forfait, et 50 euros pour chaque joueur sanctionné

Sanctions acceptées par Fontaine, pas assez lourdes selon l'US-Ro

Des sanctions acceptées par le club de Fontaine, joint par France Bleu Isère. "On pensait prendre plus cher. On s'en sort bien", selon Fabrice Palamuzo, le président de l'ASF, dont la voix faible trahissait une certaine émotion. "Mais on accepte complètement les sanctions, qui ont été concentrées sur l'équipe senior. D'ailleurs, nous ne présenterons pas d'équipe senior pour les cinq prochaines années. Nous allons nous concentrer sur nos jeunes, les U15 et U17, pour qu'ils puissent, à terme, constituer une équipe senior."

A l'US-Ro Claix, on accueille ces sanctions de manière mitigée. "Nous sommes satisfaits des sanctions à l'encontre du porteur du coup de couteau. En revanche, on aurait aimé plus de matchs de suspension pour les autres joueurs, et surtout, une punition plus lourde pour l'équipe senior. Ce n'est pas la première fois qu'il se passe des choses pareilles à Fontaine, et on aurait aimé que l'interdiction pour l'équipe senior s'étende sur plusieurs années, et pas simplement une saison", estime Jean-Christophe Debernardi, l'un des dirigeants du club, qui "accepte" cependant les sanctions.