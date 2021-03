Foot amateur : la Fédération siffle la fin de la saison pour les compétitions départementales et régionales

Les responsables de club dans l'Indre et le Cher s'y attendaient. La Fédération Française de Football a décidé, en raison du contexte sanitaire, de mettre un terme aux compétitions amateurs départementales et régionales. Coup dur et avenir incertain.