Foot amateur mosellan : fair-play et bonne santé

Les représentants d'une quinzaine de clubs de football amateurs de Moselle ont rendez-vous ce jeudi dans les locaux du Crédit Agricole à Metz. Ils se verront remettre les "Lauriers du fair-play" décernés par le district de Moselle pour les récompenser de leur exemplarité tout au long de la saison, et même au-delà. "Ce sont des clubs qui, sur plusieurs saisons, ont eu un comportement meilleur que les autres" explique Christophe Sollner, président du District. "Il a y a évidemment le comportement sur le terrain, chez les jeunes et les séniors. Ce sont aussi des clubs qui participent à toutes les actions que le district organise pour sensibiliser les personnes à ces bons comportements, sur et en dehors des terrains."

Valorisation des bons comportements

Cette valorisation des clubs les plus méritants permet aussi de faire de la prévention, dans un football amateur qui fait encore parfois la une pour ses débordements. Le district s'est d'ailleurs adressé à ses licenciés le 13 mai dernier, pour signaler "une recrudescence des incivilités sur les terrains envers nos arbitres, qu’ils soient officiels ou bénévoles, mais aussi envers les équipes adverses" tout en rappelant les risques de sanctions et rappelant que les clubs "ont la responsabilité de la police du terrain, et de ce fait du comportement de leurs supporters respectifs." "Cette année, ce que nous vivons le plus, se sont des problèmes autour des mains-courantes" constate Christophe Sollner, "moins sur les terrains avec les joueurs, arbitres ou officiels." Des incidents, plus nombreux lors des fins de saison où les enjeux se tendent, mais qui ne concernent toutefois qu'une faible minorité des terrains sur lesquels se jouent chaque week-end des centaines de rencontres, plateaux et tournois.

Un district d'attaque

Le district de Moselle peut d'ailleurs se targuer d'une excellente dynamique, après deux ans de crise et de pratique du football perturbée par l'épidémie de Covid-19. Christophe Sollner salue ainsi le travail des dirigeants et éducateurs mosellans. "Il y a eu plein de choses, du football un peu différent, des nouvelles pratiques qui ont permis de garder une bonne partie des licenciés." Si bien que le département a retrouvé en cette fin de saison un nombre de licenciés équivalent à celui de 2019, soit plus de 45.000.