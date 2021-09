C'est le poste le plus particulier du foot. Le gardien de but. Frédéric Marguet, ancien professionnel, coach des gardiens au FC Rouen, a décidé de créer une académie pour accompagner et former de jeunes joueurs. 40 jeunes, de 10 à 18 ans, ont pu s'inscrire pour suivre des entraînements spécifiques.

Foot amateur : le FC Rouen lance une académie pour former et accompagner les jeunes gardiens de but

Le soleil se couche sur les terrains d'entraînement d'Oissel près de Rouen. La première séance va commencer. Là, chaque jeune porte des gants. "On ne fait pas du spécifique dans mon club", regrette Ethan, 14 ans. Les clubs amateur n'ont pas les moyens d'avoir un entraîneur des gardiens et c'est pour cela que Frédéric Marguet, ancien portier professionnel, a décidé de lancer une académie, à Oissel près de Rouen.

Il faut prendre soin des gardiens - Frédéric Marguet, ancien gardien de but professionnel

La commune de Oissel prête ses installations, une fois par semaine, pour permettre ces séances spécifiques d'une heure et demie. "Dès que j'ai su, je me suis inscrit. J'avais besoin de travailler tout ce qui est technique et là, ça me fait progresser", explique Esteban, 17 ans.

Reportage France Bleu Normandie avec l'académie des gardiens de but créée par Frédéric Marguet, ancien professionnel Copier

Prise de balle, jeu au pied, physique. Toutes les facettes du jeu du gardien sont travaillées à l'académie. © Radio France - Bastien Thomas

"Je trouve qu'on attache pas trop d'importance au gardien de but dans une équipe, c'est pour ça que je suis là", détaille Frédéric Marguet, ancien pro et actuel entraîneur des gardiens du FC Rouen. "Il y aura un travail technique, de jeu au pied, de relance, un travail cognitif. Tout ce qui fait un bon gardien", poursuit-il.

Même s'il ne court pas, le gardien doit être près physiquement pour rester concentré pendant 90 minutes. Donc il y a aussi des ateliers physiques, comme les joueurs de champ. © Radio France - Bastien Thomas

Le terrain est déparé en cinq ateliers différents. Physique, prise de balle, jeu au pied, relances à la main. Ces séances sont là pour aider ces jeunes à performer lorsqu'ils seront en match. "C'est un poste à part. Faire une académie en Normandie, là où il n'y en avait pas, c'est super important. Cela permet de former plus de gardiens puisqu'ils se font très rares", dit Olivier Roch, éducateur au FC Rouen et membre du staff de l'académie.

Ce n'est pas un devoir, mais presque une reconnaissance par rapport à ce que j'ai vécu avec Fred - Jeffrey Baltus, gardien du FC Rouen

La formation physique n'est pas oubliée. Même si le gardien ne court pas, il doit être prêt. "Plus on va travailler la répétition des efforts, moins ils seront fatigués et donc ils seront plus concentrés. Le gardien doit resté concentré 93 minutes parce que derrière il n'y a personne", rappelle Victor Tardy, préparateur physique.

Les jeunes gardiens peuvent également compter sur l'expertise de Jeffrey Baltus, gardien actuel de l'équipe une du FC Rouen en Nationale 2. "Je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui a joué à un niveau supérieur pour m'accompagner, m'apprendre certaines bases, un certain vécu. Si je peux le faire à travers l'académie, c'est avec plaisir", dit-il.

L'académie des gardiens du FC Rouen c'est un entraînement par semaine , des stages pendant les vacances scolaires et au moins une journée événement par mois.

, des stages pendant les vacances scolaires et au moins une journée événement par mois. La jauge a été limitée à 40 jeunes, de 10 à 18 ans, pour proposer une formation de qualité. La seule condition étant d'être licencié dans un club normand.