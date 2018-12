Coupe de France : Andrézieux enchaîne les entraînements avant la rencontre contre l'OM à Geoffroy Guichard

J-7 avant la rencontre ASF-OM au stade Geoffroy Guichard lors des 32e de finale de la Coupe de France ce dimanche 6 janvier. Les joueurs d'Andrézieux qui ont repris l'entrainement ce samedi, sont surexcités et espèrent réussir à créer l'exploit face au club mythique.

Andrézieux-Bouthéon, France

C'est un Petit Poucet qui pourrait bien écrire l'histoire. L'équipe d'Andrezieux, l'ASF affronte l'Olympique de Marseille ce dimanche 6 janvier à 14h15 en 32e de finale de Coupe de France. La petite équipe de Nationale 2 rencontre une équipe de Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Alors sur le terrain pour l'instant, c'est : entrainement intensif.

⚽️ Dernière ligne droite pour les joueurs de l'@asfandrezieux avant le match contre l'@OM_Officiel dimanche 6 janvier. Entraînement de 2h ce matin à l'Envol stadium. #coupedefrancepic.twitter.com/XFTld5b7qh — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 30, 2018

Jeunesse et expérience

L'ASF, c'est 16 ans d'Histoire, deux participation à des coupes de France en 2008 et 2015. Romain Barge, 30 ans a été formé au club alors pour lui ce match c'est une consécration.

Tout joueur amateur en rêve. Moi en dix ans je n'avais pas connu ça donc c'est super !

L'ASF c'est aussi 22 joueurs avec une moyenne d'âge de 23 ans alors Romain compte apporter son expérience. "On va jouer à Geoffroy Guichard devant un public qu'on ne connait pas et plus nombreux que d'habitude, il ne faut pas que cela nous tétanise" analyse l'ailier droit.

Pourtant, pas de quoi impressionner Noé Cabezas, à 18 ans c'est le plus jeune de l'équipe et il est fan de l'OM. "

Je suis fière, je n'ai pas de raison de stresser on a rien à perdre, tout à gagner !

Dans l'équipe seul Gabé Allaigre ne vit pas seulement du foot. Il est aussi surveillant au collège Jacques Prévert à Andrezieux. " Au collège, tous les gamins me chambrent et me disent, "tu vas jouer contre Thauvin, Mitroglou." Mais je ne prends pas la grosse tête" explique Gabé en riant.

Pour se préparer l'équipe a repris l'entrainement samedi au stade de l'envol. © Radio France - Nérissa Hémani

Le match au stade Geoffroy Guichard promet de belles surprises. Au moins 15 000 spectateurs sont attendues.