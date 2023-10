National (J9) - Après trois défaites le DFCO veut "ramener de l'enthousiasme"

Garder le moral aide à réussir. Voila un des principes sur lequel Benoît Tavenot, coach du DFCO veut s'appuyer pour sortir son équipe d'une mauvaise spirale. Les Rouges ont encaissé trois défaites consécutives, avec une lourde correction 3 à 0 il y a une semaine sur le terrain de Niort. Après 8 journées de championnat, le DFCO, relégué de Ligue 2 pointe à la 13° place de National, position peu reluisante, et semble (déjà) renouer avec ses vieux démons qui le conduisent à des résultats chaotiques.

"Je me focalise sur gagner le prochain match, je ne regarde pas en terme d'objectifs" réagit le coach Benoît Tavenot "Dans notre parcours, la grosse alerte, c'est Niort. Je n' admets pas qu'on ne fasse pas face à cette situation. On a tout pour être bien ! Je trouve qu'on a vite sombré dans la négativité."

Ramener de l'enthousiasme

Ce vendredi 6 octobre, le DFCO reçoit le MGCB (Marignane Gignac Football Club) à 19h30 au stade Gaston Gérard. Ce club promu en National occupe la 14° place du classement juste derrière Dijon. "Attention Marignane a des joueurs de qualité. Il y a une dynamique avec une équipe qui bataille contre tout le monde, et ils sont en progression" tempère Benoît Tavenot "Il faut qu'on soit au bon niveau. Il faut un bon Dijon pour battre Marignane. Un Dijon moyen ne gagnera pas. On doit ramener de l'enthousiasme, c'est pour ça que j ai fait entrer des jeunes qui n'ont pas connu les deux dernières années."

Du sang neuf qui servira à pallier l'absence de quatre titulaires toujours blessés : Daniel Congré, Cyrille Irié, Kader N'Chobi et Bryan Soumaré seront absents de cette rencontre.

DFCO-Marignane : ce sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Bourgogne. Coup d'envoi à 19h30, et avant-match dès 19h avec les commentaires de Pauline Boudier et Clément Lebas.