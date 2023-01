Foot : Benoît Badiashile, natif de Limoges, signe à Chelsea

Le joueur international, originaire de Limoges, qui jouait jusque là à Monaco s'engage pour sept an et demi avec le club anglais

A bientôt 22 ans, Benoît Badiashile va rejoindre les Londoniens de Chelsea. Le défenseur de Monaco, originaire de Limoges, avait fait ses débuts internationaux en septembre dernier , pour deux matches de la Ligue des nations, mais n'avait pas été retenu pour le Mondial au Qatar. Mais sa solide expérience "dans l'élite du foot français et en Europe" a convaincu les Blues.

Les atouts indéniables du défenseur

Dans un communiqué, le club de Chelsea explique avoir été séduit non seulement par sa taille (1,94m) et son jeu de tête, mais aussi par sa vitesse et sa qualité de relance longue ou courte, qui convient particulièrement au jeu prôné par Graham Potter. "Nous sommes persuadés qu'il sera un membre important de notre équipe dans les années à venir" rajoute le président, Todd Boehly.

Un contrat à 40 millions d'euros

Selon une source proche du club de Monaco, les Londoniens ont déboursé un peu moins de 40 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur. Chelsea, seulement 10e de Premier League après 16 journées jouées, est encore qualifié pour la Ligue des Champions où il affrontera Dortmund en huitième de finale en février