La Berrichonne Football reçoit Chartres pour son dernier match de préparation

À une semaine de la reprise du championnat de National, la Berrichonne Football achève sa préparation d'avant-saison. Les Castelroussins affrontent vendredi soir, à 18h30 au stade Gaston-Petit, le club de Chartres. Un duel entre des Berrichons relégués en National et des Chartrains qui évoluent une division en-dessous, en National 2. Cette rencontre amicale marquera le retour d'un certain Jean-Pierre Papin. JPP, élu meilleur joueur de la planète en 1991, est aujourd'hui entraîneur de Chartres. Il avait été coach de la Berri en 2009-2010, où il avait réussi sa mission, à savoir maintenir la Berri en Ligue 2.

Du public au stade Gaston-Petit ... mais avec pass sanitaire !

Ce Berri - Chartres sera aussi l'occasion pour les supporters de la Berri de revenir dans le stade Gaston-Petit. L'entrée est gratuite pour le coup d'envoi fixé à 18h30. Mais il y a l'obligation de présenter un pass sanitaire valide. Les fans berrichons pourront aussi découvrir une nouvelle équipe de la Berri avec pas moins de 12 nouveaux joueurs ! La dernière recrue en date, c'est l'attaquant Kévin Fortuné qui fêtera ces 32 ans le 6 août prochain. C'est un réel bonheur pour lui de retrouver un chalenge intéressant avec la club de Châteauroux. " Je n'avais plus de plaisir où je jouais auparavant (Auxerre) sans avoir aucune explication. Heureusement que mes proches, ma famille étaient là quand j'ai été écarté. Après, j'ai repris du plaisir quand je suis allé jouer avec la sélection de Martinique. Alors du coup en venant ici, je vais retrouver les sensations qui ont fait le joueur que je suis actuellement. Avec ce nouveau staff qui me voulait vraiment, je n'ai pas hésité longtemps", confie Fortuné.

L'expérimenté Kévin Fortuné qui s'est entraîné ce jeudi a passé une visité médicale à Limoges. Il ne devrait pas être titulaire pour ce dernier match de préparation face à Chartres. © Radio France - Sylvain ROGIE

Marco Simone (entraîneur de la Berri) : "Je n'ai pas encore en tête mon onze de départ."

L'entraîneur Marco Simone est impatient de débuter la compétition. Pour ce dernier match de préparation, il n'a pas d'idée précise sur les joueurs qu'il va aligner d'entrée de jeu. "Je n'ai pas encore en tête mon onze de départ. Ce qui est certain c'est qu'il y aura des changements surtout en deuxième mi-temps. Mais pour moi le recrutement n'est pas terminé. Il nous faut encore deux joueurs : un milieu et un attaquant axial. Mais je dois vous dire que les recrues au nombre de douze font du bon travail. Je prends du plaisir à les voir s'entraîner, ça me plait. Mais il faudra que l'on soit présent lors des rendez-vous important", prévient l'entraîneur castelroussin.

Ilyas Chouaref a toujours des velléités de départ. Concernant le reste du groupe, tout le monde devrait être sur le pont pour la reprise du championnat le vendredi 6 Août prochain avec la venue de Cholet.