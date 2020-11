Berrichonne de Châteauroux : Bruno Allègre répond aux "frondeurs" ce lundi sur France Bleu Berry

Le président délégué de la Berrichonne Football, Bruno Allègre, est l'invité exceptionnel de 100% Berri ce lundi 16 novembre de 18h30 à 19h00 sur France Bleu Berry pour répondre aux questions sur les crises, en interne et sportives, qui secouent le club.

Bruno Allègre, président délégué (à gauche) et Thierry Schoen, président de la Berrichonne Footbal

La Berrichonne de Châteauroux, l'un des plus vieux clubs professionnels français passionne toujours autant. La preuve, la crise sportive (19ème sur 20 en ligue 2) inquiète les amoureux du club. Mais celle qui inquiète le plus, c'est sans doute la crise en interne. Les frondeurs sont revenus à la charge il y a quelques jours, après la déroute subie en championnat (0-3) à domicile face au promu Pau. Ces "frondeurs" souhaitent un changement de direction et de cap pour la Berri. Le modèle économique est à bout de souffle, c'est ce qu'avait déclaré le Président Schoen ; des propos repris sur France Bleu Berry par Michel Denisot le 24 février dernier. Plusieurs offrent sont arrivées depuis sur le bureau du président Schoen mais ces dernières, qui ne semblent pas correspondre pas à l'ADN du club, ont toutes été rejetées.

Jusqu'à présent, les dirigeants de la Berrichonne Football avaient répondu aux frondeurs uniquement par communiqués, publiés sur le site du club. Ce lundi sur France Bleu Berry, de 18h30à 19h00, Bruno Allègre apportera sa version des faits ou encore sa vision pour l'avenir du club. L'union est-elle toujours possible ? Les frondeurs peuvent-ils, doivent-ils rentrer dans le rang ou la direction actuelle doit-elle laisser sa place ?