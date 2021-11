Patrick Trotignon, le directeur général de la Berrichonne Football, est revenu ce week-end sur le succès 2 à 0 au Red-Star. Il s'est aussi projeté sur le mercato d'hiver. Des joueurs vont être prêtés et un milieu de terrain est attendu.

Berrichonne de Châteauroux : des joueurs prêtés au mercato d'hiver et une arrivée possible

Les dirigeants de la Berri retrouvent petit à petit le sourire. Après la piètre prestation et la défaite à domicile 2 à 0 face à Concarneau, sous les yeux du propriétaire du club, la Berri va mieux. Marco Simone après cette défaite de trop face aux Bretons a été remercié le 8 octobre dernier. L'Italien a été remplacé par Mathieu Chabert.

Mis à part le gros accroc et l'élimination en Coupe de France aux tirs aux buts face aux amateurs de Ouest Tourangeaux,la Berri a repris des couleurs en championnat : "Lors de notre dernier match au Red-Star, c'est qu'il y a certes la victoire mais aussi et surtout la manière. C'est sans doute le match le plus abouti depuis que je suis revenu à la Berrichonne" précise Patrick Trotignon le directeur général de la Berrichonne.

"Nous allons prêter des joueurs réduire le groupe à l'entraînement et faire venir au minimum un joueur " : Patrick Trotignon, directeur général de la Berrichonne

Avec plus de trente joueurs professionnels, les dirigeants Castelroussins préparent déjà le mercato d'hiver : "Nous allons prêter des joueurs au mercato d'hiver. Mathieu Chabert compte aussi réduire son groupe pour les entraînements et nous ne sommes pas opposés à faire venir un joueur pour renforcer l'équipe." Le joueur en question devrait être un milieu de terrain, sans doute défensif. Quand aux joueurs prêtés, ils seront trois voire quatre au maximum.

Une ligue 1 à Gaston-Petit ce jeudi 11 novembre

En attendant, l'objectif pour les Castelroussins, c'est de se rapprocher encore plus du podium avant la trêve hivernale. Ils viennent de prendre sept points sur neuf possible. Les Berrichons doivent disputer trois matchs avant la trêve : ils reçoivent Orléans le 19 novembre puis se déplacent à Annecy le lundi 6 décembre avant de terminer l'année 2021 par la réception de Villefranche, le vendredi 10 décembre. Par ailleurs, la Berri recevra en match amical cette semaine, une formation de Ligue 1. Éliminés de la Coupe de France, les footballeurs de la Berri accueilleront ce jeudi 11 novembre à 14h30 au stade Gaston-Petit, la formation de Clermont Foot 63, promue dans l'élite cette saison.