Foot Berri : Deux ex-joueurs de ligue 1 attendus à la Berri

Le nouveaux directeur général Patrick Trotignon avait tablé en fin de saison dernière sur le départ de 15 joueurs compensés par autant d'arrivées. Douze nouvelles recrues ont déjà signé à la Berri et deux autres joueurs expérimentés sont en passe de rejoindre le club Castelroussin.

Julien Cordonnier, est le nouveau directeur du recrutement à la Berri, il est aussi chargé d'aller voir des matchs et de travailler pour le groupe United World

Les dirigeants de la Berri n'ont pas encore totalement bouclé leur recrutement. D'ailleurs dans l'autre sens quelques joueurs peuvent aussi partir puisque le mercato d'été ferme ses portes le 31 Août prochain à minuit. La dernière recrue en date se nomme Kévin Fortuné 31 ans qui a fait les beaux jours de Béziers en National mais aussi, entre autres, de Lens.

Julien Cordonnier (Directeur du recrutement) : "L'idée c'est de faire venir un milieu de terrain expérimenté mais aussi un attaquant axial avec une expérience et une mentalité du haut niveau."

Mais Kévin Fortuné devrait être épaulé sur le front de l'attaque par un joueur expérimenté : "L'idée c'est de faire venir deux joueurs, un milieu expérimenté mais aussi un pur attaquant axial avec un vécu et une vraie expérience et une mentalité du haut niveau. L'objectif c'est aussi de permettre à ce groupe et aux jeunes d'apporter une vraie plus-value. Concernant le profil du milieu de terrain que nous avons ciblé. Nous recherchons un milieu d'expérience. Un garçon avec une intelligence de jeu pour pallier l'absence de Romain Grange, blessé au genou. Concernant l'attaquant axial, c'est un garçon dont nous avons pu analyser le jeu. Nous sommes aussi allés le voir plusieurs fois. Il est aussi capable de s'adapter à notre groupe ce qui est important."

Jung quitte la Berri, dans le sens des départs rien n'est encore figé

La somme qui circule concernant le rachat de l'année de contrat d'Andrew Jung par le club Belge d'Ostende qui a prêté l'ex-attaquant de la Berri à Nancy, frôle ou dépasse les 900 000 euros. Des joueurs toujours sous contrat ne seraient pas contre un départ, seulement voilà, il faut une offre intéressante. Quand à Ilyas Chouaref, des clubs se sont renseignés sur son profil mais pour l'instant il n'y a rien de concret. D'ailleurs Ilyas s'entraîne et se donne à 100%, pour le moment, avec la Berri.

A un petit peu plus d'une semaine de la reprise du championnat National, l'équivalent de la troisième division, La Berri, reléguée de ligue 2 et rachetée par le Prince Saoudien Abdullah Bin Mossad, a comme objectif de retrouver la Ligue 2 à la fin de cette saison 2021 -2022, voire dans deux ans grand maximum. Dans un deuxième temps l'objectif est la montée en ligue 1 dans les trois ou cinq années à venir. La pression sera donc forte sur les épaules des dirigeants, du staff et bien entendu des joueurs. Les premières journées de championnat devraient donner une première tendance. La Berri débute son championnat à domicile avec la réception de Cholet le vendredi 6 Août prochain. Pour assister à ce premier match officiel ainsi qu'au dernier match de préparation face à Chartres vendredi (30 juillet) vous devrez obligatoirement présenter un pass sanitaire à l'entrée du stade Gaston-Petit.