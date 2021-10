Berrichonne de Châteauroux : la première à Boulogne-sur-Mer du nouvel entraîneur Mathieu Chabert

Mathieu Chabert et son adjoint Karim Mokeddem vont s'asseoir à l'occasion de la onzième journée du championnat national sur le banc de touche du stade de la libération à Boulogne-sur-Mer.

Mathieu Chabert, nouvel entraîneur de la Berri : "Je suis impatient mais sans appréhension."

Les dirigeants Castelroussins qui ont misé sur une remontée immédiate à la fin de cette saison, n'aiment pas trop que leur équipe soit dans le milieu de tableau, précisément à la huitième place après la défaite face à Concarneau. Marco Simone a été remercié et c'est donc à Mathieu Chabert de mener sa nouvelle équipe vers l'accession en Ligue 2 : "Nous avons énormément travaillé dans tous les domaines cette semaine. Je ne dis pas que ça ne travaillait pas avant, je dis juste qu'il faut travailler plus que nos adversaires. Maintenant, je suis impatient mais sans appréhension. Je suis calme et serein. Nous dessinons un cap. Nous savons où il va nous amener en fin de saison. Alors bien sür, quand vous choisissez un cap, quelques fois le bateau tangue, il y a des vagues mais si vous gardez le cap, vous arrivez à bon port, ce qui me fait dire que le match à Boulogne n'est pas vital, très très loin de là."

Présent dans la tribune de Romorantin à l'occasion de la qualification pour le sixième tour de la Coupe de France, le nouveau technicien de la Berri sait très bien que le résultat, en raison du budget (le plus important du national) peut mettre la pression : "Mais c'est mon travail. On vit pour ressentir cette pression le jour du match et on a besoin de ça. Vous savez, nous les entraîneurs, nous sommes un peu des êtres à part. Mais je vous le redis, j'ai vécu deux ans à Bastia et vous pouvez m'en envoyer de la pression. Et puis si je ne veux pas avoir la pression, je reste inscrit à Pôle Emploi."

Mathieu Chabert : " J'adorerai gagner ce match 1 à 0 même si je préfèrerais le gagner 4 à 0 "

La Berri, à l'issue des dix premières journées du championnat National est l'équipe qui avait le plus la possession du ballon et de repartir en passes courtes de derrière : "C'est une excellente base mais nous avons beaucoup travailler pour mettre de l'intensité à la perte du ballon. J'adorerais gagner ce match 1 à 0 même si je préfèrerais le gagner 4 à 0. C'est mathématique, quand vous avez la possession du ballon, vous courrez moins vite que votre adversaire. Alors que les choses soient bien claires. Je ne veux pas abandonner la possession mais si nous avons moins de possession et que nous gagnons ce match 1 à 0 ça me va."

La Berri à une nouvelle fois la faveur des pronostics et comme elle reste sur un dernier succès à l'extérieur, 2 à 1 à Laval, les supporters Castelroussins ont toutes les raisons de croire en un succès à Boulogne-sur-Mer.