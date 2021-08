La remontée en Ligue 2 ? Les supporters de la Berrichonne y croient dur comme fer !

Les membres des "Red Blue Angels", le seul club de supporters qui regroupe une petite cinquantaine de fans, ont la particularité d'être présents pratiquement à tous les matchs de la Berri à domicile, quelques membres n'hésitent pas à faire aussi les déplacements. D'ailleurs, ils seront une dizaine pour le déplacement des Castelroussins sur la pelouse d'Avranches Mont-Saint-Michel ce vendredi. Comme tous les amoureux du club, ils ont vécu la saison dernière comme un véritable cauchemar avec à la clé, une descente.

Mais le rachat en mars dernier par le prince saoudien Abdullah Bin Mossad, combiné au recrutement en nombre et de qualité, redonne le sourire à Sébastien Gorgeon, l'actuel référent des Red Blue Angels. Sébastien entame sa dix-septième saison : "J'ai confiance dans le nouveau propriétaire, en plus de bons joueurs sont arrivés. J'ai supporté la Berri en National pendant deux saisons. C'est un championnat très compliqué, mais franchement je suis confiant." Il est bien sûr trop tôt pour échafauder des plans; surtout après une seule journée de championnat où la Berri s'est imposée 2 à 0 à Gaston-Petit face à Cholet.

Kévin Grangetas : "On est un peu le PSG du national, nous on a pas Messi mais on a Nolan Roux "

Pour Kévin Grangetas, membre également des Red Blue Angels depuis 6 ans, la Berri ne doit pas se cacher : " On fait partie des équipes favorites pour remonter en ligue 2. On est attendu, c'est certain. On est un peu le PSG du championnat National. Nous, on n'a pas Messi, mais on a Nolan Roux ! ". Nolan Roux justement ne sera pas du voyage à Avranches-Mont-Saint-Michel pour le compte de la deuxième journée ce vendredi 13 Août à 19h00. En revanche, l'attaquant vedette devrait porter, le maillot de la Berri pour la toute première fois, à domicile face au Mans. Une reconcotre décalée du championnat de National qui aura lieu le lundi 23 Août à 21h00.