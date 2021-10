Berrichonne : le premier succès de Mathieu Chabert à domicile face à Chambly ?

Mathieu Chabert compte bien fêter avec ses joueurs son adjoint et les dirigeants son premier succès à domicile

Les supporters Castelroussins sont restés sur leur faim après le nul un partout face aux Boulonnais, réduits à 10 dès la 17e minute. Alors pour la première de coach Chabert au stade Gaston-Petit, il va falloir corriger le tir : "Il faut faire une bien meilleure entame qu'à Boulogne-sur-Mer car nous jouons çà domicile ; il faut être capable d'imposer des choses. Notre objectif numéro un est de prendre ce match par le bon bout et ouvrir le score rapidement serait l'idéal. Dans ce championnat, quand vous ouvrez le score le premier, vous avez des chances de gagner votre match."

Un duel de relégués de ligue 2 à la peine

Après 11 journées, Chambly occupe la 10e place sur 18 avec 14 points. Quatre victoires pour les footballeurs de l'Oise, deux matchs nuls et surtout cinq défaites ! Mais attention, les Camblysiens arrivent à Châteauroux avec le plein de confiance. Ils viennent de s'imposer chez eux 4 à 0 aux dépens de Créteil ,l'avant dernier. Et la Berri dans tout cela ? elle est tout juste mieux que Chambly avec une septième place et 16 points.

Mathieu Chabert : " Nous regarderons le classement quand nous gagnerons des matchs."

Les Castelroussins accusent déjà un retard de dix points sur le premier de la classe Annecy, neuf sur son dauphin Bourg-en-Bresse et cinq points sur Concarneau, 3e : "Nous regarderons le classement quand nous gagnerons des matchs. Vous savez, dix points de retard sur le leader; ce n'est pas trop. C'est très, très long un championnat. Il y aura des phases où les équipes qui sont devant nous, auront un creux et ce sera à nous à ce moment là, d'être extrêmement performants pour profiter de ces coups de moins bien en haut du classement, pour rattraper nos points. Il faut impérativement bonifier le résultat de Boulogne par un succès face à Chambly."

Les footballeurs de Chambly sont souvent repartis de Gaston-Petit avec un ou trois points, sauf la saison dernière en Ligue 2 où ils ont été battus 4 à 0, Nicolas Usaï était alors sur le bac de touche. Le nouvel entraîneur de la Berri se contenterati bien d'un petit 1 à 0, histoire de se rapprocher des équipes de tête.