Berrichonne : Mathieu Chabert confirme l'arrivée d'un nouveau joueur au mercato d'hiver

La Berri a repris des couleurs après son match nul à Boulogne sur Mer (1-1) : elle a enchaîné avec deux succès de suite, 2 à 1 à domicile face à Chambly, puis 2 à 0 sur la pelouse du Red-Star. Les Castelroussins occupent maintenant la sixième place sur dix-huit, avec vingt-deux points, et sont désormais à six points de Bourg-en-Bresse l'actuel premier de la poule : "On ne peut pas encore parler de série même si ce que nous venons de faire est intéressant (ndlr : La Berri a pris sept points sur neuf possibles), pour parler de série sans défaite il faut cinq voir six matchs. Ce qui est très important pour nous c'est de poursuivre donc ce chemin est de confirmer dès vendredi soir par une nouvelle victoire face à notre voisin Orléans, le douzième." précise Mathieu Chabert l'entraîneur de la Berri.

La Berri va recruter un milieu défensif

Avec un groupe de trente joueurs, l'ancien technicien du Sporting club de Bastia a aussi indiqué qu'un milieu défensif allait être recruté. Ce milieu très expérimenté en ligue 2 est déjà dans les petits papiers des dirigeants. Deux joueurs ont été également placés sur la listes des départs. Ils seront sans doute prêtés ou transférés définitivement si une opportunité se présente. Le mercato d'hiver ouvre ses porte le premier janvier 2022 jusqu'au 31 janvier. Quand aux joueurs blessés, Amir Nouri devrait être disponible au mois de janvier pour la reprise du championnat et Romain Grange devrait pour sa part être opérationnel sans doute pour les dix derniers matchs de la saison, soit en février soit en mars 2022.